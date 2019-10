Politiet opfordrer bilisterne til at køre ekstra varsomt fredag formiddag, hvor kraftige regnmængder skaber problemer flere steder.

I det sønderjyske har det regnet så meget, at et spor på Sønderjyske Motorvej ved Vojens er oversvømmet.

'Der arbejdes på at få vandet væk,' lyder det fra Sydjyllands Politi på Twitter og oplyser, at der lige nu kun kan køres i et spor.

Politiet advarer trafikanterne om, at de skal køre forsigtigt og tage hensyn.

Fredag morgen var der flere uheld på vejene rundt omkring i landet, som sandsynligvis skyldes det dårlige vejr.

