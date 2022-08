Lyt til artiklen

Det er flere gange blevet bevist, at det kan være farligt at lade sig lokke af de såkaldte pirattaxaer – og at det kan komme til at koste dyrt.

Men det stopper tilsyneladende ikke danskerne fra at benytte dem.

Til TV 2 Østjylland fortæller Østjyllands Politi nemlig, at pirattaxaer – efter en periode, hvor de har været i stilstand under coronapandemien – er tilbage for fuld udblæsning.

Det præcise billede af, hvor mange af de ulovlige lift, der finder sted, har politiet dog ikke svaret på. Jesper Bøjgaard, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi, regner nemlig med, at der er et mørketal.

»Det er mit indtryk, at der er nogen, der undlader at anmelde, hvis man nu kommer af med 200 eller 500 kroner mere, end man har aftalt for en pirattaxa-tur,« fortæller han til mediet og tilføjer:

»Jeg tror til gengæld, at hvis man først bliver udsat for et tyveri eller røveri, så hører vi om det.«

Politiinspektøren oplyser desuden, at sager, der udspringer af pirattaxikørsel er af meget forskellige karakter.

For nogle ender det med en dom for ulovlig hyrekørsel. I andre tilfælde er der tale om domme for tyveri eller røveri.

27. juli blev 19-årig mand, efter et grundlovsforhør ved Københavns Byret, varetægtsfængslet i en sag om piratkørsel, som endte i tyveri.

Han blev sigtet for ikke alene at have begået røveri, men også udsat offeret for vidnetrusler.

Tilbage i maj skulle den sigtede og tre andre gerningsmænd nemlig have samlet et offer i Indre By i København.

Kort efter truede de ham til at udlevere sin pung og telefon samt kode til sidstnævnte, lyder det i sigtelsen. Via MobilePay skulle den 19-årige sigtede så ad to omgange have overført 5.000 kroner til sig selv.

Dernæst skulle de sammen være kørt mod en hæveautomat, hvor offeret efter sigende blev truet til at hæve tusindvis af kroner.