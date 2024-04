Politiet vil med justitsminister Peter Hummelgaard i spidsen forsøge at få rockerklubben Bandidos forbudt ligesom banden LTF.

En højtstående politiboss kommer i den forbindelse med en klar advarsel til den anden store rockerklub Hells Angels.

»Det her er også en advarsel til de andre bander,« siger politidirektør Lasse Boje Nielsen fra National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Han leder efterforskningen i den nye forbudssag mod Bandidos.

»Vi vil også rigtig gerne have rygmærkerne af de andre klubber,« siger han.

Så det her er en advarsel til Hells Angels om, at de kan blive de næste?

»Ja,« konstaterer politibossen.

»Det er en advarsel om, at det her er et værktøj, vi er villige til at tage i brug.«

Justitsminister Peter Hummelgaard bakker tydeligt op om politiets advarsel til Hells Angels.

»Man skal ikke være i tvivl om, at der bliver bygget til bunke,« svarer ministeren på spørgsmålet om, hvor vidt rockerne i Hells Angels bliver de næste.

»Der ligger en bunke, der hedder Hells Angels, og hver gang politiet finder noget, eller der falder domme, så bliver det lagt i bunken, indtil der er nok til at bevise en sammenhæng mellem foreningens eksistens og den kriminalitet, der bliver begået.«

Ministeren illustrerer med sine hænder en papirbunke, der vokser på bordet foran ham, og så fastslår han:

»Min og regeringens helt klare politiske intention og ønske er, at ingen foreninger, der virker ved vold og kriminalitet eller opfordrer til det, skal kunne gemme sig bag Grundloven (og retten til foreningsfrihed, red.)«

Bandidos er ifølge politiet både den største og mest »voldsparate« bande i Danmark. Og Bandidos har også deltaget i »væsentligt flere« konflikter de seneste år end andre bander, lyder det fra politiet.

»Derfor var det ikke svært for os at fortælle justitsministeren, hvilken gruppe, vi synes, vi skulle gå efter først,« siger politidirektør Lasse Boje Nielsen.