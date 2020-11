Bettina Jensen og konsulent Mariann Færø fik mindst to gange foretaget skønhedsbehandlinger sammen.

Det skete helt uden bankoverførsler eller betaling med kreditkort fra Bettina Jensens side.

Det kan B.T. fortælle i sagen om den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, der nu er sigtet for bestikkelse.

Som B.T. afdækkede søndag, er Bettina Jensen mistænkt for at have modtaget 800.000 kroner på sin personlige bankkonto fra sin veninde Mariann Færø som tak for lukrative kontrakter for 10,5 millioner kroner.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen er sigtet for at modtage bestikkelse. Foto: politidirektørforeningen.dk Vis mere Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen er sigtet for at modtage bestikkelse. Foto: politidirektørforeningen.dk

Nu viser det sig, at Bettina Jensen og Mariann Færø også har været på skønhedsklinik mindst to gange sammen.

Blandt andet fremgår det, at Bettina Jensen under afhøringerne har forklaret, at hun betalte en skønhedsoperation med 58.000 kroner i kontanter, og at Mariann Færø var til stede, da der blev betalt.

Detaljerne refereres blandt andet i Københavns Politis påtaleopgivelse i sagen og Rigspolitiets klage til Rigsadvokaten over Københavns Politis efterforskning.

Den kontante betaling på 58.000 kroner vækker undren hos tidligere økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup, der mener, at forholdet ikke er efterforsket godt nok.

Bettina Jensen modtog 22 overførsler B.T. kunne søndag afdække, hvordan efterforskningen af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen har vist, at hun mellem 2012 og 2015 modtog 22 overførsler på mellem 17.500 og 114.570 kroner – samlet 790.250 kroner – fra sin veninde Mariann Færø. Det skete, stort set samtidig med at der røg 10,5 millioner ind på Færøs konto fra Rigspolitiet. Bettina Jensen har under afhøringerne forklaret, at hun samtidig med sit job som chef i Rigspolitiet udførte konsulentarbejde for Mariann Færø. Bettina Jensen fik 1.000 kroner i timen for ulejligheden. Mariann Færø har forklaret noget lignende. Rigspolitiet, der i 2017 anmeldte Bettina Jensen, mener ikke, at konsulentarbejdet blev udført i praksis, fremgår det af dokumenter i sagen. Ifølge Rigspolitiet er der tale om en 'forretningskonstruktion designet til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen, så det kunne se ud, som om at der var realiteter i det fakturerede konsulentarbejde'.

'Det vækker undren hos Rigspolitiet, at Bettina Jensen ikke er blevet spurgt nærmere ind til, hvordan hun har sparet et så stort kontantbeløb sammen mv., ligesom det heller ikke synes at være nærmere undersøgt, hvorvidt Mariann Færø har foretaget større kontanthævninger i perioden umiddelbart forud herfor,' skriver han i Rigspolitiets klage til Rigsadvokaten fra 17. december 2019.

Samtidig har Københavns Politi fundet dokumentation for, at Bettina Jensen og Mariann Færø i april 2013 var i Malmø sammen for at få foretaget en skønhedsbehandling.

Mariann Færø betalte 16.000 kroner med sit kreditkort, viser politiets efterforskning.

Bettina Jensen betalte ifølge dokumenterne ikke noget på trods af, at politiet i materialet konstaterer, at der ikke er behandlinger til en pris på 16.000 kroner, men til maks. 8.000 kroner.

Mariann Færø prøver en minkpels i TV3-programmet 'Købmænd på 1. klasse'. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klasse' Vis mere Mariann Færø prøver en minkpels i TV3-programmet 'Købmænd på 1. klasse'. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klasse'

Københavns Politi når selv frem til, at der kan være tale om en gave:

'Det kunne indikere, at der var betalt for to behandlinger evt. til to personer,' skriver Københavns Politi om observationerne.

Alligevel valgte Københavns Politi i november 2019 ikke at tiltale Bettina Jensen for bestikkelse.

En afgørelse, som alene blev omgjort, fordi Rigspolitiet efterfølgende klagede til Rigsadvokaten, der i december 2019 bad Københavns Politi om at genoptage efterforskningen.

Få overblik over skandalesagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner) Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Siden B.T.s første afdækning af sagen i 2016 er der blevet lavet fire rapporter om sagen. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. PwC-rapporten afdækkede også Bettina Jensens relationer til de tre konsulenter. Ifølge PwC var der i mail indikationer på, at Bettina Jensens aftaler med konsulenterne 'var baseret på tætte relationer til Bettina Jensen' og med 'direkte tildeling umiddelbart efter ansættelsen af Bettina Jensen i Rigspolitiet'. Dog kunne PwC 'ikke entydigt fastlægge tætte venskabelige forhold af privatlignende karakter'. Revisionsfirmaet havde også svært ved at få det fulde overblik over, hvilke opgaver konsulenterne løftede for de mange millioner. Der manglede nemlig dokumentation for, hvad der var udført for de høje regninger. »Afledt heraf er der principielt risiko for, at politiet kan have betalt for ydelser, som ikke er modtaget,« lød det i rapporten.

Derfor er Mariann Færø og Bettina Jensen igen sigtet for bestikkelse.

Søndag kunne B.T. fortælle, at de to kvinder havde udvekslet pelse for 62.000 kroner under omstændigheder, som ifølge en ekspert indikerer, at Bettina Jensen har modtaget gaver fra Mariann Færø.

Ifølge Bettina Jensens forklaring betalte hun pengene tilbage, men politiet er under efterforskningen ikke stødt på konkrete pengeoverførsler for pelsene, som dokumenterer det.

Der findes heller ikke overførsler på de to skønhedsoperationer:

'Vedrørende skønhedsoperationerne kan det lægges til grund, at Mariann Færø og Bettina Jensen samtidig har fået foretaget skønhedsoperationer, men det kan mod de pågældendes forklaringer ikke sandsynliggøres, at Mariann Færø har betalt for Bettina Jensens operationer helt eller delvist. Det må således lægges til grund, at Bettina Jensen har betalt sin egen operation kontant,' skriver Københavns Politi i påtaleopgivelsen fra 5. november 2019.

Hverken Mariann Færø eller Bettina Jensen har ønsket at kommentere sagen. De har dog begge over for Københavns Politi afvist, at Mariann Færø har betalt for pelse eller skønhedsoperationer for Bettina Jensen.