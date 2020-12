Fabrikerede Bettina Jensen og Mariann Færø falske regninger for at berige sig selv?

Spørgsmålet er centralt i den historiske bestikkelsessag fra Rigspolitiet, hvor tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen og konsulentveninden Mariann Færø er sigtet for bestikkelse.

Kvinderne klarede i første omgang frisag, men nu belastes de to kvinders forklaring af tre dokumenter, som B.T. i dag kan offentliggøre.

Både Bettina Jensens og Færøs hovedpåstand er, at Bettina Jensen ved siden af sit chefjob i Rigspolitiet i al hemmelighed udførte konsulentarbejde for Mariann Færø for de knap 800.000 kroner, hun over en treårig periode fik af sin veninde. For at underbygge den forklaring har de fremlagt en række fakturaer for Københavns Politi, som i første omgang opgav sagen.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen fik 790.250 kroner ind på sin private konto fra veninden Mariann Færø, som Bettina Jensen hyrede og forgyldte med 10,5 millioner kroner. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Rigspolitiets mistanke er imidlertid, at Bettina Jensen slet ikke har udført arbejde for Mariann Færø, og at fakturaerne er et 'setup' med det formål at foretage ulovlig tilbagebetaling for de opgaver, Mariann Færø fik af Rigspolitiet i samme periode for i alt 10,5 millioner kroner.

Nu sår aktindsigtsdokumenter, som B.T. har fra Rigspolitiet og fra DR, hvor Bettina Jensen var ansat før sin chefstilling i Rigspolitiet, alvorlig tvivl om kvindernes forklaring.

En revisionsekspert mener, at dokumenterne viser, at en faktura for Bettina Jensens konsulentarbejde for Færø 'er konstrueret' og dermed fiktiv.

»Det ser ud, som om den bare skulle udfyldes med en tekst for at få det hele til at se rigtigt ud. Og så er der tale om en fiktiv faktura,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i virksomheden Advizer Law.

Centralt i sagen står en faktura fra 15. februar 2015.

Den er på 22.500 kroner og er en af 22 fakturaer, som angiveligt ligger til grund for de godt 800.000 kroner, som Mariann Færø overførte til Bettina Jensen.

Fakturaen er sendt af Bettina Jensen for arbejde udført for Mariann Færø.

'Skriv klart – kort, godt … og korrekt,' står der på fakturaen.

Se de tre dokumenter: Hyrer frem og tilbage I 2004 sender Mariann Færø kursusmateriale til Bettina Jensen, der er chef i DR. Blandt andet skal Færø stå for et kursus til Bettina Jensen, der hedder 'Skriv klart – kort og godt!'. I februar 2015 hyrer Mariann Færø så angiveligt Bettina Jensen som konsulent til arbejde, hun selv er ekspert i og udbyder kurser i. Det hedder 'Skriv klart – kort og godt ... og korrekt,' fremgår det af en faktura. To måneder senere, i april 2015, hyrer Bettina Jensen så Mariann Færø til et lignende kursus i Rigspolitiet. Det fremgår af et fremsendt tilbud fra Mariann Færø i skriftlig kommunikation: 'Klart – kort og godt!,' står der.

Nu viser det sig, at formuleringen 'Skriv klart – kort og godt' er en afskrift af et kursus, som Mariann Færø som konsulent selv udbyder. Det fremgår blandt andet af kursusmateriale sendt af Mariann Færø til Bettina Jensen tilbage i 2004.

'Skriv klart – kort og godt,' lyder overskriften på kursusmaterialet.

Materialet fik Bettina Jensen tilsendt, da hun var chef i DR og ligeledes hyrede Mariann Færø til opgaver dér.

Kurset og formuleringen går igen i april 2015, da Bettina Jensen – nu som chef i Rigspolitiet – hyrede Mariann Færø som personlig underviser i skriftlig formidling:

Mariann Færø er sigtet for bestikkelse. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k

'Klart kort og godt!,' står der i tilbuddet fremsendt 7. april 2015 fra Færø til Bettina Jensen.

Altså: Blot to måneder efter at Bettina Jensen angiveligt selv leverede konsulentydelser i skriftlig formidling til Mariann Færø, hyrede hun Færø som personlig underviser i netop skriftlig formidling med næsten samme indhold og ordlyd.

»Det giver ikke nogen mening. Dels at Mariann Færø i første omgang hyrer Bettina Jensen til konsulentarbejde inden for et område, hvor Færø selv er ekspert. Når Bettina Jensen så efterfølgende bliver undervist af Mariann Færø i skriftlig formidling, så er der noget, der ikke hænger sammen,« siger Michael Egholm.

At Mariann Færø er ekspert i skriftlig kommunikation, fremgår endvidere af et screendump fra 2019 fra hendes firma Just-trainings nu nedlagte hjemmeside. 'Skriftlig kommunikation' står der på et faneblad.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

De fremlagte fakturaer var medvirkende årsag til, at Københavns Politi i november 2019 valgte ikke at rejse tiltale i sagen. Kun fordi Rigspolitiet klagede til Rigsadvokaten over efterforskningen, blev den genoptaget. Derfor er Bettina Jensen og Mariann Færø begge sigtet for bestikkelse.

Bettina Jensen og Mariann Færø har ingen kommentarer til sagen, så længe der pågår en efterforskning.