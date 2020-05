Siden tirsdag har der været voldsomme demonstrationer i byen Minneapolis i Minnesota ovenpå drabet af 46-årige George Floyd.

Demonstrationerne har nu bredt sig til store dele af USA, hvor de enkelte politikredse kæmper for at holde begivenhederne under kontrol.

Politichefen i Los Angeles, Michel Moore, valgte en noget utraditionel metode til at få demonstranterne til at falde til ro, skriver TMZ.

Han stoppede nemlig optøjerne og fik folk til at falde til ro ved at erkende, at ifølge ham var der tale om drab, da politimanden Derek Chauvin fastholdte sit knæ på Floyds hals, indtil han ikke længere kunne få vejret.

Billeder fra en demonstration i Minneapolis. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Billeder fra en demonstration i Minneapolis. Foto: MANDEL NGAN

En indrømmelse, som fik stort set alle i menneskemængden til at klappe.

Han forklarede også de fremmødte, at han og resten af politistyrken hverken havde til hensigt at skade eller arrestere nogen.

De var blot på stedet for at håndtere en brand, som rasede i baggrunden af demonstrationen.

Politichefen kommer derefter til en fælles forståelse med demonstranterne om, at der ikke skal kastes med hverken flasker eller sten, og at det hele skal forløbe fredeligt.

Derek Chauvin er efterfølgende blevet fyret fra sit hverv som politimand samt anholdt og sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

En straf, som i staten Minnesota maksimalt kan give 25 års fængsel, hvis Chauvin kendes skyldig.

De tre andre politimænd, som var til stede, da Floyd mandag blev anholdt for angiveligt at have betalt med en falsk 20-dollar-seddel i den amerikanske storby Minneapolis, er også blevet fyret.

Mange ser anholdelsen og Floyds død i politiets varetægt som endnu et tegn på racediskriminationen og brugen af unødig politivold i USA.