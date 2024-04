Politiet »forventer«, at en bestemt gruppe af kriminelle sælgere kan komme til at fylde mere. På gaden og sociale medier.

»Vi har i hvert fald over nogle måneder set konkrete eksempler på, at vi møder dem,« siger vicepolitiinspektør Simon Hansen.

Han taler om de 'brune bude', der sælger hash over sociale medier som Snapchat.

Simon Hansen leder Københavns Politis operative specialafdeling, der blandt andet bekæmper hashhandel og i weekenden var med til at lukke Danmarks hidtidige centrum for hashhandlen, Pusher Street.

»Vi forventer, at lukningen af Pusher Street kan have indflydelse på det her med, at der findes brune bude, men det er for tidligt at sige,« siger han.

Som blandt andre B.T. har beskrevet, så kan man let bestille hash over sociale medier som Snapchat med få klik og et par beskeder.

Pushernes salgsprofiler har navne som 'Hashplader kbh', 'Hashlevering kbh', 'Juu Cph' og 'Kbh Juu Levering'. Det ulovlige salg foregår altså fuldstændigt for åbent tæppe.

Men det er ikke lige til at få stoppet, forklarer politibossen:

»Jeg kommer ikke til at garantere, at profilerne bliver lukket. Det kan være, at profilen også eksisterer om to måneder, men at vi i mellemtiden har anholdt en række af sælgerne, der står bag, og at der sker noget udskiftning, og nogen insisterer på, at profilen skal fortsætte.«

Og hvad hvis I får lukket selve profilen? Bliver der så bare oprettet en ny?

»Ja. Det er nogle gange det, vi må konstatere med vores politiarbejde: Det er lidt som at skubbe en sten op ad bjerget.«

Siden 2020 har politiet haft lov til at agere 'agent' og lokke pusherne i en fælde ved at udgive sig for at være en køber på sociale medier.

Simon Hansen vil ikke sige, om det er noget de københavnske betjente gør, eller I hvilket omfang de gør det.

»Vi vil helst ikke afsløre, hvordan vi pågriber de her sælgere. Hvis man har en idé om, at politiet agerer på en bestemt måde, så kan det jo være, at man tilpasser sin forretning til det. Så det siger vi ikke noget om.«

»Men vi bruger selvfølgelig så mange af de værktøjer, som vi har til rådighed, for at det lykkes at fange dem.«

Skal pusherne, der står bag 'Hashlevering kbh' på Snapchat, frygte at møde en betjent?

»Ja, det synes jeg da, de skal.«

»Vi har et bredt patruljemønster i København, så det er relativt nemt at rende ind i en politibetjent. Så selv uden efterforskning er der en risiko for, at man render ind i patruljer. Både uniformerede og civile. Og derudover kommer der så hele efterforskningsdelen,« siger vicepolitiinspektør Simon Hansen.

Han opfordrer københavnerne til at ringe til politiet, hvis de oplever mistænkelig aktivitet, der kan tyde på, at der bliver handlet med hash på deres gadehjørne eller i en nærliggende park.

