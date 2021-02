To posteringer på tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensens bankkonto vækker nu opsigt.

Bettina Jensen er sammen med sin konsulentveninde Mariann Færø sigtet for bestikkelse.

Ifølge mistanken modtog hun 800.000 kroner af Færø som tak for de konsulentopgaver, Bettina Jensen hyrede hende til i Rigspolitiet.

Nu viser det sig, at Bettina Jensen i 2013 og 2015 også modtog to store checks for samlet 232.230 kroner.

Mariann Færø og Bettina Jensen er hovedpersoner i historisk korruptionssag fra Rigspolitiet. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt Vis mere Mariann Færø og Bettina Jensen er hovedpersoner i historisk korruptionssag fra Rigspolitiet. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt

Afsenderen af pengene er ukendt.

Derfor opfordrer to erfarne efterforskere nu Københavns Politi til at undersøge, hvor pengene kommer fra.

»I en efterforskning, hvor der er rejst mistanke om bestikkelse, vil det være helt åbenbart relevant og indlysende at undersøge alle indtægtskilder og identificere disses indhold. Ikke mindst hvem indtægterne hidrører fra,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere tidligere chefkriminalinspektør og blandt andet har efterforsket økonomisk kriminalitet.

De to store checks fremgår af de kontoudtog, der har indgået i efterforskningen af sagen.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Udover pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Som tidligere afdækket i B.T. blev bestikkelsessagen i første omgang lagt ned af Københavns Politi. Det på trods af, at efterforskningen afdækkede hemmeligholdte bankoverførsler til Bettina Jensen fra Mariann Færø og udveksling af pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Kun fordi Rigspolitiet – der er anmelder i sagen – klagede til Rigsadvokaten over den mangelfulde efterforskning, blev den genoptaget.

Den del af efterforskningen, som førte til påtaleopgivelsen i november 2019, er blevet kritiseret for at være mangelfuld.

Blandt andet blev kvindernes forklaring om, at Bettina Jensen arbejdede for pengene fra Mariann Færø ikke tryktestet af Københavns Politi, ligesom mulig overbetaling af Mariann Færø heller ikke er blevet efterforsket.

Mariann Færø er sigtet for bestikkelse. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k Vis mere Mariann Færø er sigtet for bestikkelse. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k

De to checkposteringer på Bettina Jensens bankkonto er fordelt mellem en check på 168.176,95 kroner indløst i august 2013 og en check indløst i marts 2015 på 64.054,50 kroner.

Ved begge posteringer er der dato og beløb samt følgende tekst:

‘Indb. ved check’

Posteringerne er – modsat indbetalingerne fra Mariann Færø og en overførsel for en pels på 25.000 kroner – ikke markeret med overstregningstusch af efterforskerne. De to checks er heller ikke nævnt i hverken påtaleopgivelsen eller andre dokumenter, der er udfærdiget i forbindelse med efterforskningen.

Modtog 22 overførsler Efterforskningen af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen har vist, at hun mellem 2012 og 2015 modtog 22 overførsler på mellem 17.500 og 114.570 kroner – samlet 790.250 kroner – fra sin veninde Mariann Færø. Det skete, stort set samtidig med at der røg 10,5 millioner ind på Færøs konto fra Rigspolitiet. Bettina Jensen har under afhøringerne forklaret, at hun samtidig med sit job som chef i Rigspolitiet udførte konsulentarbejde for Mariann Færø. Bettina Jensen fik 1.000 kroner i timen for arbejdet. Mariann Færø har forklaret noget lignende. Rigspolitiet, der i 2017 anmeldte Bettina Jensen, mener ikke, at konsulentarbejdet blev udført i praksis, fremgår det af dokumenter i sagen. Ifølge Rigspolitiet er der tale om en 'forretningskonstruktion designet til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen, så det kunne se ud, som om at der var realiteter i det fakturerede konsulentarbejde'.

»Hvis de her ganske væsentlige poster ikke er undersøgt, er det efter min indsigt og viden et svigt og en mangel i efterforskningen,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Torben Mærsk har en fortid som efterforsker ved blandt andet Københavns Vestegns Politi. Han driver nu det private efterforskningsfirma Fact-Finder, og han siger:

»Som efterforsker vil det være relevant at spørge hende, hvem der har indbetalt pengene og for hvad. Det kan jo være, at hun har solgt sin bil. Vi ved det ikke. Men det kan også være, at det har relevans for sagen.«

B.T. har ikke kunnet får svar på, om de to checks nu indgår i efterforskningen. Københavns Politi ønsker ikke at kommentere sagen, så længe der stadig pågår en efterforskning.

Bettina Jensen og Mariann Færø har ingen kommentarer til sagen, så længe den efterforskes.