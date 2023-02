Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er det i orden at udskrive en fartbøde til en mand, der kører for stærkt, fordi han er på vej til en redningsaktion, hvor minutter kan være afgørende?

Nej, mener politiassistenten René Borg, der i Nordjyske fortæller om, hvorfor han har valgt at anmelde en kollega fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Sagen tog sin begyndelse 29. november sidste år, da en politiassistent stoppede en mand ved navn Jonas Kjær for at have kørt 86 km/t. i en byzone.

Men Jonas Kjær havde en god grund til at køre stærkt.

Han er deltidsansat hos Kystredningstjenesten i Hanstholm, og han rykkede den kolde novembermorgen ud til meldingen 'mand over bord.'

På vej ned til redningsstationen blev han stoppet af en politibetjent, og Jonas Kjær fik ifølge Nordjyske en bøde på 5.300 kroner, han skal op til ny køre- og teoriprøve, og så blev redningsbåden forsinket i fem minutter.

»Det er ikke lige det, man drømmer om, når man er på vej ud for at redde et liv. Det er virkelig ærgerligt, når man bare forsøger at gøre en forskel,« har Jonas Kjær udtalt i et tidligere interview med Nordjyske.

Det er politiassistenten René Borg enig i, og han har derfor nu anmeldt den kollega, der udskrev en fartbøde til Jonas Kjær.

René Borg forsøgte i første omgang at få Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der normalt undersøger sager, hvor politifolk er indblandet, til at tage mod anmeldelsen, men DUP har sendt sagen videre til Midt- og Vestjyllands Politi.

»Jeg havde sendt den til DUP, for at Midt- og Vestjyllands Politi ikke skulle sidde og behandle en klage over dem selv. Men det kommer de så til nu. Mine forhåbninger til behandlingen er ikke alt for store, men der sker jo stadig mirakler,« siger René Borg til Nordjyske.

Avisen har spurgt Midt- og Vestjyllands Politi, om de behandler sagen, men det vil politikredsen ikke kommentere, fordi det handler om en personalesag.