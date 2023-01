Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Juleferien er ved at være slut for de fleste, og snart begynder børnene at myldre tilbage i skolerne.

Det skaber travlhed for Syd- og Sønderjyllands Politi, der vil være til stede ved skolerne i denne uge.

Den travle morgentrafik ved skolerne kan være farlig, når bilisterne har travlt med at aflevere deres egne børn. Bilisterne kan nemlig helt glemme at vise hensyn over for andres børn, der er på vej i skole.

Politiets erfaringer viser også, at en del forældre glemmer at spænde deres børn fast i sikkerhedssele eller autostol.

Der kan også opstå utrygge situationer, når forældre parkerer uhensensmæssigt eller ulovligt, når de sætter børnene af ved skolerne.

Politiet vil derfor gennemføre kontroller ved skoler i hele politikredsen i denne uge.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi håber, at vores indsats er med til at gøre skolevejene mere sikre. Derudover vil jeg gerne opfordre forældre til at tale om trafik med deres børn og træne med dem, så de lærer at færdes i trafikken og træffe sikre valg,« siger politikommissær Eli Gejsing, der er operativ leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.