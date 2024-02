Aktivister fra Extinction- og Scientist Rebellion blokerer lørdag eftermiddag et vejkryds ved Københavns Lufthavn.

Det skriver aktivistgruppen selv i en pressemeddelelse.

»Forskere og aktivister fra Scientist Rebellion og Extinction Rebellion blokerer vejen ved Kastrup Lufthavn. De kræver forbud mod privatfly og et opgør med de ultrariges forbrug,« skriver de.

Københavns Politi oplyser, at man er til stede ved aktionen, der umiddelbart ikke har været anmeldt som demonstration.

Laura Horn der er talsperson i Scientist Rebellion fortæller, at politiet hurtigt efter ankomst til lufthavnen er begyndt at rydde aktivister af vejen.

Hun fortæller, at formålet med dagens aktion er at gøre opmærksom på privatflyvninger samt at gruppen har et ønske om, at flyvningerne forbydes.

»Det handler udelukkende om privatflyvninger i dag.«

Der er mellem 10 og 20 mennekser, der blokerer trafikken ifølge Laura Horn, hun fortæller desuden, at ingen vil lime sig fast til asfalten, som man har set ved tidligere aktioner.

»Vi har forskellige aktionsstrategier, men der er ikke nogen, der limer sig fast i dag, og det er en beslutning vi har taget på grund af sikkerheden i lufthavnen,« siger Horn.

