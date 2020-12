Coronasmitten hærger hos Nordjyllands Politi. Lige nu er 41 medarbejdere testet positive.

»Vi har strammet op på vores procedurer for at sikre, at vi kan bryde denne smittekæde. Vi skal stoppe smittespredningen,« siger chefpolitiinspektør Karsten Hansen.

Ifølge Nordjyske er det især politiets afdeling i Aalborg, der er hårdt ramt. Ikke mindst fordi flere andre ansatte i øjeblikket er i i karantæne, fordi de har været nære kontakter til de smittede.

Nordjyllands Politi prøver at løse flere opgaver fra politistationerne i Hjørring, Frederikshavn og Hobro, der indtil videre ikke har været ramt af coronasmitten.

Men i Aalborg har smitten omvendt spredt sig hen over julen, og det er især efterforskningsafdelingerne, der er hårdest ramt.

Chefpolitiinspektør Karsten Hansen forsikrer dog, at borgere ikke vil kunne mærke noget til det store frafald blandt mandskabet.

Det vides endnu ikke, hvordan det omfattende smitteudbrud hos Nordjyllands Politi er begyndt. Her kan du følge B.T.s liveblog om coronavirussen