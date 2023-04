Der er spildt olie på vejen i Køge by, og på vejene vest for Køge.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom, hvis man kører i området. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi på Twitter.

Politiet skriver, at en lastbil kører og lækker olie på vejene. Derfor siger Midt- og Vestsjællands politi, at de opfordrer alle bilister i området til at køre med lav hastighed, da der er 'meget glat' flere steder.

Politiet oplyser, at flere områder i Køge by er afspærret på grund af oliespildet.

Opdateres...