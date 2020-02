Nordsjællands Politi og Gribskov Kommune har fået nok.

En gruppe unge i alderen 17 til 22 år er nemlig begyndt at sælge stoffer i Gribskov, og senest er det blevet så grelt, at også børn og unge bliver tilbudt at købe narkotika.

Derfor går politi og kommune nu sammen om en særlig forebyggende indsats.

Det politikredsen i en pressemeddelelse.

»Det er noget, vi ser meget alvorligt på. Derfor har vi øget vores synlighed og tilstedeværelse omkring skolerne og de miljøer, hvor de unge i øvrigt færdes,« siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston i pressemeddelelsen.

Salget af stoffer foregår blandt andet ved kommunens skoler og andre steder, hvor børn og unge færdes.

Det er blandt andet oplysninger fra borgere, som har ført til, at politiet har fået nys om den ulovlige handel, og vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston understeger vigtigheden af, at borgerne kontakter politiet.

»Vi er meget glade for, at borgerne har kontaktet os, enten via vores områdebetjent eller telefonisk til 114, med oplysninger om, hvad der foregår i området. De er en vigtig del af vores arbejde med at danne os et indtryk af, hvordan situationen er, siger han og opfordrer samtidig til, at borgerne fortsætter med at kontakte politiet, hvis de eller deres børn oplever eller har kendskab til personer, som har forbindelse til, handel med ulovlige stoffer,« siger han i pressemeddelelsen.