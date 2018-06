Landmænd og borgere har i en uge protesteret mod lukning af jernbaneoverskæring med en barrikade.

Entreprenørmaskiner og politi er tirsdag morgen mødt op ved den omdiskuterede jernbaneoverkørsel på Hillerup Markvej nord for Ribe.

Det skriver DR SYD.

De er kommet for at grave og rydde den barrikade, der nu i en uge har blokeret adgangen til jernbaneoverskæringen. Det fortæller Knud Johnsen, som er en af de borgerere, der demonstrerer ved overkørslen.

- Vi har stoppet dem og sagt til dem, at de ikke kommer ind og graver, siger han til DR SYD.

Bane Danmark har besluttet at overkørslen skal lukke, og det har ført til vrede fra de landmænd og naboer, som dagligt bruger den.

Hvis overskæringen lukker, skal både beboere og landmænd køre lange omveje. Landmændene bliver tvunget til at bruge hovedvejen med deres store landbrugsmaskiner, når de skal ud på markerne, og derfor har de blokeret den i protest.

Seks af de lokale er til stede ved overkørslen for at holde maskinerne væk, og de har ikke tænkt sig at pakke sammen, siger Knud Johnsen:

- Nej, der har vi ikke. Så må de fjerne os, siger han.

Syd- og Sønderjyllands politi bekræfter, at de har to betjente på stedet, for at hjælpe med at holde borgerne væk. Bane Danmark bekræfter også, at arbejdet med at rydde overkørslen nu går i gang.