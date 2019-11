Julefrokostsæsonen står for døren, og det har fået Sydøstjyllands Politi til at udsende en officiel opsang til alle de danskere, der har tænkt sig at nyde godt af en god snaps eller to.

For 'fornuften forsvinder i takt med alkoholens indtag', som politikredsen skriver i en pressemeddelelse.

I meddelelsen skriver politiet også, at 'bedsteborgere' hvert år kommer på kant med loven, fordi juleøllene smager lidt for godt, og det så går galt.

'Det er ikke særligt behageligt at vågne op næste dag med en sigtelse for vold eller en anden krænkelse. En sigtelse for spirituskørsel kan også være ødelæggende,' lyder advarslen, som ifølge politiinspektør Michael Weiss ikke er ment som en løftet pegefinger.

Gode råd til julefrokosten fra Sydøstjyllands Politi Tag vare på hinanden, når I tager i byen sammen. Støt hinanden i at holde den gode julestemning. Sørg for at alle kommer godt og sikkert hjem. Hjælp din ven, hvis han eller hun ikke er i stand til at komme sikkert hjem selv. Planlæg allerede nu, hvordan du kommer hjem fra årets julefrokoster. Lad bilen stå, hvis du har drukket alkohol. Bestil en taxa, tag bussen eller du kan måske gå hjem i stedet for. Lad også cyklen stå, hvis du har drukket meget alkohol. Bestil en taxa, tag bussen eller du kan måske gå hjem i stedet for. Men ikke en pirattaxa... Holder du julefrokosten, så server eventuelt festlige alkoholfrie drinks til dem, der skal køre hjem, så de ikke fristes til at drikke alkohol. Vær en god ven, og tag nøglen fra din ven, hvis han eller hun vil køre bil i påvirket tilstand. Oplever du kriminelle forhold, så meld det med det samme til politiet via 114 og akut via 112.

»Vi vil på ingen måde være moraliserende eller stå i vejen for en super julefrokostsæson. Fest og vær glad – og man skal vide at vi er der - i nattelivet og på vejene,« siger han blandt andet.

»De fleste ved godt, hvordan de skal opføre sig, men er der nogen, der ikke ved det, så griber vi ind. Og vi er på vejene, hvis nogen skulle have glemt at planlægge, hvordan man kommer sikkert og lovligt hjem fra julefrokosten. Vi er der også næste formiddag, hvis nogen skulle lufte en efterbrænder. En god julefrost kan holde forbavsende længe,« fortsætter han.

Politiinspektøren påpeger endvidere, at en forholdsvis lille forseelse såsom at lade vandet på gaden eller andre offentlige steder kan gøre julefrokosten en ekstra dyr affære, da det koster 1.000 kroner i bøde.

»Så ved man det,« afslutter han.