Julestemningen på torvet i Tønder er blevet stoppet med øjeblikkelig virkning.

Efter et besøg af politiet er de fem hytter i den såkaldte juleby blevet lukket.

»De får lov til at blive stående som pynt,« siger Anders Jacobsen, formand for Tønder Handelsstandsforening, til Jv.dk.

Lukningen er sket mandag med den begrundelse, at det øjeblikkelige corona-forsamlingsforbud på højst 10 personer ikke kunne overholdes. Ved de fem tætstående hytter er der nemlig også opstillet en række borde i det flisbeklædte og julepyntede område.

Julebyen har dagligt haft åbent siden 7. november, hvor der desuden har været en stribe særlige arrangementer hver dag.

Handeslstandsforeningen havde fået tilladelse til at opstille julebyen, da forsamlingsforbuddet var på 50 personer, men det blev ændret ved Mette Frederiksens pressemøde 23. oktober.

Politiet indskærper over Jv.dk, at ansvaret for at overholde de gældende restriktioner ligger hos arrangørerne. Overholdes retningslinjerne ikke, kan politiet udskrive bøder, gøre stedet til hotspot-område eller udstede et decideret opholdsforbud.

Indtil videre vil julehytterne være lukkede indtil 22. november, hvor der komme en opdatering på coronarestriktionerne herhjemme, herunder forsamlingsforbuddet.

Coronaen har i det hele taget været hård ved det store julemarkeder og -arrangementer i mange danske byer, der i år flere steder er blevet aflyst helt.