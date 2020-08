Københavns Politi måtte lørdag aften lukke en bar i Kødbyen, da for mange mennesker skabte smittefare.

Københavns Politi har lørdag aften lukket en bar i Kødbyen, fordi for mange mennesker var forsamlet på stedet.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind natten til søndag.

Han fortæller, at politiet omkring klokken 23.14 lukkede baren, efter at politiets indsatsleder havde været forbi stedet.

- Indsatslederen vurderede, at antallet af mennesker og adfærden var på sådan en måde, at der var fare for smittespredning, siger Thomas Hjermind.

Politiet har ikke noget præcist overblik over antallet af gæster på baren, men ifølge vagtchefen var der både for mange mennesker på barens indendørs og udendørs arealer.

Ifølge forsamlingsforbuddet må der kun være 100 personer forsamlet på samme sted. Forbuddet er gældende indtil 1. november.

Vagtchef Thomas Hjermind oplyser, at indehaveren af baren har fået en bøde for at overtræde reglerne.

Indehaveren er desuden blevet sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen for at have spillet for høj musik gennem en udendørs højttaler.

Politiet skal nu behandle sagen og vurdere, hvornår baren kan åbnes igen.

Thomas Hjermind fortæller, at lukningen af baren sker på et tidspunkt, hvor Københavns Politi har særlig stor fokus på retningslinjerne i forhold til covid-19.

- Vi er massivt til stede i nattelivet, og vi kigger også på andre steder. Både på baggrund af anmeldelser, vi får, og på egne observationer, siger han søndag nat.

Det kan udløse bøder på op til 40.000 kroner at bryde corona-restriktionerne.

/ritzau/