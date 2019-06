Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politi lukkede udlændingekontrol for at passe på Paludan

Københavns Politi måtte i en periode lukke Udlændingekontrolsektionen (UKS), der forbereder udlændingesager, for at passe på lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Læs mer her

Rasmus Paludan fotograferet ved Folkemødet på Bornholm med filminstruktør Hella Joof. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Rasmus Paludan fotograferet ved Folkemødet på Bornholm med filminstruktør Hella Joof. Foto: Jens Nørgaard Larsen

S bløder op på tidligere nej til russisk gasledning

Hvad der inden valget var et klart nej tak fra Socialdemokratiet til Nord Stream 2-rørledningen er efter valget blevet til et noget mere blødt standpunkt. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et interview med tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

Læs mere her

Boeing-chef erkender fejl efter to dødelige flystyrt

Flygiganten Boeings administrerende direktør siger, at selskabet begik 'en fejl' i håndteringen af et problematisk advarselssystem i cockpittet på 737 MAX-flyene forud for to dødelige flystyrt, der har kostet mere end 300 mennesker livet.

Læs mere her

Boeing 737 MAX. Foto: David Ryder Vis mere Boeing 737 MAX. Foto: David Ryder

Avis: Huawei spår fald i salg til udlandet på 40-60 procent

Kinesiske Huawei Technologies forbereder sig på et fald på 40-60 procent i antallet af leverancer af smartphones til udlandet. Det oplyser anonyme kilder til finansmediet Bloomberg.

Læs mere her

Tysk politi anholder mand i forbindelse med drab på politiker

To uger efter skuddrabet på den tyske delstatspolitiker Walter Lübcke har dna-beviser ført til anholdelsen af en 45-årig mand. Det oplyser tysk politi søndag ifølge mediet Deutsche Welle.

Læs mere her

Strømnedbrud i Sydamerika rammer mindst 48 millioner

Et massivt strømnedbrud i Sydamerika efterlod søndag cirka 50 millioner indbyggere uden elektricitet. Natten til mandag dansk tid er mere end ti millioner fortsat uden strøm i Argentina, Uruguay og Paraguay.

Læs mere her

S stemte færrest gange med Enhedslisten i rød blok

I bare 46 procent af tilfældene stemte Enhedslisten og Socialdemokratiet det samme i Folketingssalen, mens Socialdemokratiet har haft stemmelighed med De Radikale i 75 procent af afstemningerne.

Læs mere her

Mette Frederiksen og Pernille Skipper efter partilederdebatten på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen og Pernille Skipper efter partilederdebatten på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Organisationer presser på for større investeringer i forskning

Der skal investeres flere midler i forskning - især inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Det mener en ny alliance, som består af blandt andet Dansk Metal og Dansk Industri.

Læs mere her

Norges turistindustri advarer mod krydstogtskibe

Masseturisme med krydstogtskibe vil svække Norges omdømme, og indbyggere i byer, der besøges af krydstogtturister, får et ringere liv, lyder advarslen fra organisationer.

Læs mere her

(FILES) In this file photo taken on March 23, 2019 the cruise ship Viking Sky is pictured near the west coast of Norway at Hustadvika near Romsdal. - What would happen if a cruise liner suddenly found itself without power in the middle of the Arctic? After narrowly averting a maritime disaster, Norway is mulling the safety of cruise ships in the Far North. (Photo by Frank Einar VATNE / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT Foto: FRANK EINAR VATNE Vis mere (FILES) In this file photo taken on March 23, 2019 the cruise ship Viking Sky is pictured near the west coast of Norway at Hustadvika near Romsdal. - What would happen if a cruise liner suddenly found itself without power in the middle of the Arctic? After narrowly averting a maritime disaster, Norway is mulling the safety of cruise ships in the Far North. (Photo by Frank Einar VATNE / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT Foto: FRANK EINAR VATNE

Dansker skal være overborgmester i nordtyske Rostock

Søndag har flertallet af vælgerne i den nordtyske havne- og handelsby Rostock peget på danske Claus Ruhe Madsen som deres næste overborgmester.

Læs mere her

Danskeren Claus Ruhe Madsen er blevet overborgmester i Rostock. Foto: BERND WUESTNECK Vis mere Danskeren Claus Ruhe Madsen er blevet overborgmester i Rostock. Foto: BERND WUESTNECK

Politiet vil fjerne demonstranter fra gaderne i Hongkong

Politiet i Hongkong vil tømme gaderne for demonstranter. Det oplyser myndighederne natten til mandag dansk tid, skriver AP. Søndag gik op mod to millioner af storbyens syv millioner indbyggere på gaden.

Læs mere her