Husk det nu, lyder opfordringen fra Københavns Politi.

For inden turen går det lufthavnen – og helst lang tid i forvejen – kan det være en god idé lige at kaste et blik det lille rødbedefarvede i skuffen eller reolen.

»Vi oplever desværre rejsende, der ikke er opmærksomme på kravene til et gyldigt pas, eller som ikke har tjekket deres pas de seneste år og derfor møder op i lufthavnen med et udløbet pas,« siger politikommissær Flemming Kim Lundberg:

»Det skaber aldrig den ønskede feriestemning.«

Det er dog muligt at få udstedt et midlertidigt pas i Københavns Lufthavn.

Men lige netop i sommerferien kan det være ekstra pres på politiet, der forventer en travl sommer på niveau med 2019 – altså året inden corona.

Dengang var der cirka 7,5 millioner rejsende.

»Vi gør vores bedste for at hjælpe, men vi kan desværre ikke love hurtig ekspedition, hvis der er travlt,« siger Flemming Kim Lundberg fra Københavns Politi:

»Jeg opfordrer derfor alle til at tjekke deres pas en ekstra gang, for det er virkelig ærgerligt ikke at kunne komme afsted på grund af et udløbet pas.«

Politiet gør også opmærksom på, at selvom et pas ikke er udløb kræves det i nogle lande, at passet har gyldighed på seks måneder efter endt ophold.

Skal man have et nyt pas skal det ske via kommunernes borgerservice. Et midlertidigt pas kan ikke ombyttes til et 'rigtigt' pas.

Her kan du få hjælp til at huske 12 andre ting, der skal være styr på inden ferien.