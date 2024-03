Festgaden i Aalborg, Jomfru Ane Gade, skal spærres, så lastbiler ikke kan køre igennem den.

Det skyldes »den generelle trusselsvurdering i Danmark« og de store menneskemængder i gaden, oplyser Nordjyllands Politi til avisen Nordjyske.

Det er politiet, der har henvendt sig til Aalborg Kommune for at anbefale en spærring af gaden, som er et populært sted at gå i byen i Aalborg.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra politiet og byens borgmester.

Flere storbyer, herunder København, har i de senere år afspærret mennesketætte områder oven på adskillige dødelige terrorangreb i Europa, hvor lastbiler er kørt ind i menneskemængder.

Tiltaget i Jomfru Ane Gade følger »de generelle tiltag ved julemarkeder, større koncerter og lignende«, siger politiinspektør Henrik Skals til Nordjyske.

Afspærringerne vil være i Bispensgade og for enden af Jomfru Ane Gade mod Ved Stranden.

PET meldte i efteråret, at terrortruslen mod Danmark var skærpet.