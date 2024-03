Nordsjællands Politi har tirsdag eftermiddag fjernet beboere fra det evakuerede boligområde Stævnen, der ligger i Snekkersten.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Politiet har bistået Boliggården, der er udlejer af boligerne, med at evakuere de sidste beboere.

- Det er foregået fuldstændigt fredeligt og roligt. Vi gav Boliggården vores assistance, men det var ikke nødvendigt i andet omfang end vores tilstedeværelse, siger Jakob Tofte, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, til Ritzau.

I alt er der tale om cirka 15 boliger, hvor beboerne ikke selv havde forladt deres hjem.

- Det er fuldt forståeligt, at folk har svært ved at komme væk fra deres hjem, som de har boet i i mange år. Så vi træder selvfølgelig varsomt og med empati og konduite, siger Jakob Tofte.

Fredag aften blev det meldt ud, at der var fare for nedstyrtning af 65 boliger i området.

Det var under en skimmelrenovering, at faren for nedstyrtning blev opdaget. Problemer med konstruktionerne i de 65 boliger gjorde, at beboerne blev hasteevakueret fredag aften.

Beboerne må endnu ikke vende hjem. Der er stadigvæk fare for nedstyrtning, og det er også derfor, at politiet har haft lovhjemmel til at bistå med at fjerne beboere fra området tirsdag.

- Når der er en vurdering om, at der er fare for personers liv, så kan vi i politiloven hjælpe, hvis der er nogen, der ikke ønsker at forlade deres boliger, siger Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi.

Siden har det været diskuteret, hvorvidt det er beboernes egne forsikringer eller boligselskabets forsikring, der skal betale for beboernes genhusning.

Mandag aften udsendte boligselskabet en pressemeddelelse, hvori de oplyste at hverken Boliggården eller de evakuerede beboerne er dækket af forsikringen.

