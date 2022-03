Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp.

De er lige nu i gang med en større eftersøgning efter 45-årige Jesper.

Jesper er mandag morgen gået fra et hus i Vinkelvej i Hvorslev ved Ulstrup.

Han er gået i nedtrykt sindstilstand.

Politiet oplyser, at Jesper har givet udtryk for, at han ikke har det godt, og både familien og politiet er bekymrede for ham.

Politiet leder efter ham i Hvorslevgård Skov og formoder, at han fortsat er i området.

Hvis du ser 45-årige Jesper, skal du kontakte politiet på telefon 114.

