Der var så stort fokus på hvidvask i 2018, at det blev kåret som Årets Ord.

Alligevel er det ikke er alle, der helt forstår, hvad hvidvask går ud på.

Københavns Vestegns Politi oplever nemlig mange sager med unge under 18 år, der for en mindre kontant belønning udlåner deres bankkonto til kriminelle bagmænd, der skal have hvidvasket penge.

»Det er en ny tendens, som er steget markant i 2019, hvor vi ser flere og flere sager, med unge der bevidst eller ubevidst låner deres konti ud,« siger Lars Krogsgaard, politikommissær og leder af Københavns Vestegns Politis økonomiafdeling, der håndterer økonomisk kriminalitet, til TV 2 Lorry.

Det foregår typisk ved, at en gerningsmand har lavet et bedrageriforhold mod en vilkårlig person, ofte på nettet, og det forhold har man efterfølgende brug for at få sløret.

Det bruger man så et såkaldt muldyr til. Ofte en ung teenager på mellem 15 og 18 år, der ikke tænker over, at det er strafbart at udlåne sin konto til dette.

»De kriminelle forsøger at lokke de unge i fælden ved at sige, at de har problemer med deres konto, og derfor spørger de, om ikke de må overføre nogle penge, som den unge person så kan hæve til bagmanden. Det får man typisk i omegnen af 1.000 kroner for. Men det er oftest først bagefter, at det går op for de unge, at det er strafbart,« forklarer Lars Krogsgaard.

Siger man ja til at udlåne sin konto, er man medskyldig i hvidvask.

Strafferammen for hvidvask er op til halvandet år, og i særligt grove tilfælde stiger strafferammen op til otte års fængsel.

Men i disse sager, er der typisk tale om hvidvask af 10.000 til 15.000 kroner, og de falder derfor ikke ind under den særligt grove kategori.

Ifølge Lars Krogsgaard er det et stort problem, som de unge ikke tager alvorligt.

»Den her sagstype, som vi ser en del af i øjeblikket, skal der tages hånd op. Problemet er, at mange unge mennesker simpelthen ikke tager faren seriøst,« lyder det fra politikommissæren fra Københavns Vestegns Politi.

Og Lars Krogsgaard understreger, at der ikke er noget, der hedder fribillet.

»Der kan også være sager, hvor det er en god kammerat, man har hjulpet i god tro. Men essensen er, at hvis man bliver spurgt, så bør man stoppe op, og tænke sig om en ekstra gang, for det bliver man altså straffet for,« siger han.

Indtil videre er der ingen anholdte, men en del sigtede, hvis sager skal for retten.

Politiet opfordrer nu forældre til at holde øje med deres børns konti. Samtidig er både det lokale politi og økonomiafdelingen fra Københavns Vestegn Politi i gang med at søsætte en større forebyggende indsats, hvor man advarer om problemet.