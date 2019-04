Tørt og solrigt vejr har negative konsekvenser for risikoen for naturbrande landet over.

Mens danskerne kan nyde tørt og solrigt vejr i påsken, er tørkeindekset sendt på himmelflugt.

Flere steder i landet er i den høje kategori, hvilket vil sige, der er øget risiko for naturbrande, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- I de her dage, hvor der er rigtig varmt og tørt, er der fare for, at der kan opstå ild i, siger vagthavende meteorolog ved DMI Henning Gisselø.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har man kunnet mærke den øgede brandfare lørdag eftermiddag.

Her har politikredsen modtaget anmeldelser på tre naturbrande, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj,

- Vi har af og til småbrande, men der er ingen tvivl om, at tørken er skyld i, at brandene har bredt sig ret hurtigt, siger Ole Vanghøj.

Vagtchefen advarer mod at bruge kulgrill, ukrudtsbrændere og andet, der let kan antænde en brand.

- Det er ligesom sidste sommer, husk at bruge fornuften, siger Ole Vanghøj.

Brandene er fundet sted i Hvide Sande, Højslev og Ejstrupholm.

Den øgede brandfare gælder ifølge meteorologen hele landet.

- Men store dele af Nordjylland, Nordsjælland og dele af Vestjylland er der, hvor vi har det største tørkeindeks og den største fare for naturbrande, siger Henning Gisselø.

Også i Nordjylland har alarmen om naturbrand lydt. Ifølge TV2 Nord rykkede beredskabet ud til et tørt klitområde, hvor der var opstået brand.

Ingen af brandene har ført til personskade.

Faren for naturbrande fortsætter de kommende dage, fortæller meteorologen.

- Vi får ikke nedbør før onsdag, og det ser ikke ud til, at nedbøren er nok til at udligne den risiko for naturbrande, siger Henning Gisselø.

/ritzau/