Det trækker op til storm mellem EU og Polen.

Det stod klart tirsdag, da den polske premierminister Mateusz Morawiecki under en debat i EU-parlamentet understregede, at den polske forfatning står over EU-lovgivning.

»Det, der foregår i Polen lige nu, minder om noget, vi har hørt før. Meget af det her er et spejl af debatten om Brexit,« fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Han forklarer, at den diskussion, der lige nu kører for fuldt blus i Polen, har mange af de samme elementer som den, der var medvirkende til, at briterne forlod EU-fællesskabet.

»Det handler om, hvilken instans der står højest, og lige nu føler nogle polakker, at EU udvikler sig til en stat i staten, der trumfer nationale love.«

Forfatningsdomstolen i Polen har for nylig truffet afgørelse om, at EU-lov ikke altid har forrang over Polens lovgivning, og det er den afgørelse, der har skabt stor opstandelse i EU.

»EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har været ude og sige, at hvis Polen får lov til at gøre det her, så bryder hele solidaritetprincippet sammen, og hun advarer om, at det kan få konsekvenser,« siger Jakob Illeborg.

Han forklarer dog også, at det både er i Polen og EUs interesse at nå frem til en løsning, begge parter kan leve med.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»I Storbritannien var det cirka halvdelen af befolkningen, som gerne ville blive, og den anden halvdel ville gerne forlade EU, men polakkerne har ikke umiddelbart nogen appetit på at forlade EU,« fortæller Jakob Illeborg.

Ifølge en meningsmåling er det cirka 20 procent af polakkerne, der ønsker at melde sig ud af EU.

Men heller ikke i Bruxelles er der den store interesse i at vinke farvel til endnu et medlemsland, vurderer Jakob Illeborg.

»EU har lige sagt farvel til 70 millioner briter. Det er ikke i deres interesse, at knap 40 millioner polakker også forlader projektet.«

Selv om begge parter har en interesse i at blive sammen, er situationen dog alvorlig, og det kommer ikke til at gå stille for sig, mener Jakob Illeborg.

»Jeg tror, der kommer til at være høj søgang, stor ballade og trusler, men når det kommer til stykket, tror jeg ikke, der vil ske noget, men skænderiet kan selvfølgelig godt blive så voldsomt, at det kan være svært at være i stue sammen.«