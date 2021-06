'Kysse med to drenge på en aften: 10 point'. 'Have sex et offentligt sted: 25 point'. 'Komme op at slås: 25 point'.

Sådan lyder et lille udsnit af et pointsystem og en åbenbart stigende tendens blandt piger, der har spredt sig fra USA og helt til danske breddegrader.

Det skriver Berlingske.

Tendensen har sit amerikanske afsæt i sangen »Hot Girl Summer« fra 2019, der blandt andet blev sunget af stjernen Nicki Minaj.

Sangen blev voldsomt populær, og på et tidspunkt bredte der sig på det sociale medie TikTok en såkaldt 'Hot Girl Sommer Challenge'.

Udfordringen tog udgangspunkt i, at man som veninder har en liste over forskellige handlinger, der giver enten plus- eller minuspoint.

Og nej, der kommer ikke plus på kontoen ved at hjælpe en gammel dame over vejen, hjælpe til i hjemmet eller være en loyal veninde.

I stedet har listerne, der kan variere, sit klare udspring i seksuelle handlinger, stoffer og andre grænseoverskridende situationer.

Berlingske har talt med en venindegruppe, der har deres egen liste, og her er der pluspoint for ting som blowjobs, analsex, trekanter, piercinger, tatoveringer, stoffer, nøgenbade, modtage dickpics, få en sugardaddy og at komme op at slås.

Modsat får man minuspoint ved at få en kæreste, at hænge ud med en mand uden at lave noget seksuelt med ham eller kaste op.

Berlingske har talt mere flere eksperter, der ikke ser positivt på pigernes liste. En af dem er Eva Fogh, som er digital pædagog og ekspert i børn og teknologi.

»Jeg tvivler på, at der findes nogen forældre, der vil godkende listerne. I så tilfælde skulle de forældre nok ikke have børn. Hot Girl Summer-udfordringen findes også i uskyldige varianter – om at hoppe i havnen eller spise 20 is. Men den her danske version er meget seksuel og drukbaseret. Den er voldsom og er endt der, hvor den bliver decideret åndssvag, sundhedsskadelig og personfarlig,« siger hun til avisen.