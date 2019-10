Snack- og ølpølser solgt i hele landet tilbagekaldes efter fund af listeria hos virksomhed i Tyskland.

Fødevarestyrelsen tilbagekalder pølser efter fund af listeria. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om koldrøgede snackpølser og ølpølser fra Deli Drengene APS. De er solgt i dagligvare- og specialbutikker i hele landet.

Der er konstateret listeria hos den virksomhed i Tyskland, hvor pølserne er produceret. Derfor er der risiko for, at pølserne indeholder listeria.

Folk, der har købt et eller flere af produkterne, rådes til at kassere det. De rådes også til at levere det tilbage til den butik, hvor det er købt.

Snackpølserne, som Deli Drengene APS tilbagekalder, er "krydret a´la Tyskland", med chili, med "delikate krydderier", med hvidløg og med emmentalerost samt ølpølse "med markant smag af rød chili".

En infektion med listeriabakterier kan blandt andet give influenzalignende symptomer, feber og hovedpine. I sjældne tilfælde kan det også give mave- og tarmproblemer, skriver Fødevarestyrelsen.

/ritzau/