En lille dreng er blevet bidt af en hund. En ældre kvinde har fået trykket sit ribben. En Fakta-ansat har fået kastet ting efter sig.

Og så er der selvfølgelig også den nærmest endeløse liste af episoder med trusler, uro, narkosalg og optakt til voldelige episoder.

Beboere og erhvervsdrivende omkring Anker Jørgensens Plads i København har i den grad levet i et sandt mareridt det seneste halvandet år.

Siden Mozarts Plads i sommeren 2018 blev lukket på grund af metrobyggeriet, har en særlig gruppe af socialt udsatte holdt til få hundrede meter derfra på Anker Jørgensens Plads i det københavnske kvarter Sydhavnen.

Mandag beskrev TV 2 Lorry problemerne på Anker Jørgensens Plads, og tirsdag tog B.T. så ud til Sydhavnen for at tale med dem, der har haft urolighederne tættest på kroppen.

En af dem er Morten 'Øre' Andersen, der hver dag står og langer pølser og kolde Cocio'er over disken i Sydhavnens Pølsevogn.

Pølsevognen står få meter fra Anker Jørgensens Plads, så han har i den grad stiftet bekendtskab med de uromagere, der de seneste cirka 18 måneder har holdt til på pladsen.

»Det var kraftedeme værre end Roskilde Festival, den første sommer. De kunne larme så meget, men jeg synes sgu, at det var meget hyggeligt,« fortæller Morten 'Øre'.

Morten har fået tilnavnet 'Øre', fordi han har fået tatoveret et edderkoppespind i sit højre øre. Men så er han også kendt for at være en af Sydhavnens sidste originaler.

De fleste kender nemlig Morten 'Øre'. Og de ved, at Morten 'Øre' ikke finder sig i det meste. Han er af den gamle skole.

»Mælk? Mælk er noget, som børn får. Her får du fløde eller Bailey i,« slynger han eksempelvis ud, da B.T.s journalist beder om mælk i kaffen i pølsevognen.

Og Morten 'Øre' fandt sig heller ikke i noget, da gruppen på Anker Jørgensens Plads i sommeren 2019 begyndte at gå ham mere og mere på nerverne.

Hver morgen mødte han ind og skulle tørre af ved pølsevognen efter urin, bræk og i nogle tilfælde afføring, og flere gange var det blevet til diskussioner, når han havde påpeget det.

Chokeret kunne han også overvære en episode, hvor en lille dreng blev bidt af en løs hund fra pladsen, hvorefter han i ren frygt løb ud på vejbanen og var ved at blive kørt over.

En dag i august stod Morten 'Øre' så og drak øl med et par bekendte bag pølsevognen, da en af mændene på pladsen kastede en bold over mod pølsemanden, som hans hund så skulle fange.

Morten 'Øre' tog bolden op, kylede den langt ned ad gaden, og så brød helvede løs.

»Der blev sagt nogle ikke så pæne ting, og tror du så ikke pludselig, at manden står og pisser ind i min pølsevogn? Det skal man kraftedeme ikke gøre. Så jeg tog fat i ham og skubbede ham væk. Og så endte vi sgu med at slås ned ad gaden. Han fik en røvfuld,« fortæller Morten 'Øre'.

Herefter ankom politiet til stedet, og Morten 'Øre' fik en bøde på 3.000 kroner. En bøde, som han ikke har tænkt sig at betale.

I ugerne efter blev stemningen endnu værre, og truslerne blev i pendulfart sendt afsted mod Morten 'Øre' fra flere omkring Anker Jørgensens Plads, så en dag købte pølsemanden to kasser øl og gik de 20 meter hen mod de udsatte personer.

»Jeg satte dem på jorden på pladsen og sagde: 'Nu gider jeg kraftedeme ikke være uvenner med jer længere. Skal vi ikke drikke en bajer og få snakket ud?' Og det gjorde vi så,« fortæller Morten 'Øre'.

Sagen er nemlig den, at Morten 'Øre' ikke er sur på de udsatte på pladsen. Han er vred på Københavns Kommune over, at de lader det ske. At den ikke sørger for at finde en bedre løsning.

Men Morten 'Øre' er bestemt ikke den eneste, der har følt sig generet og været indblandet i ubehagelige oplevelser med grupperingen på Anker Jørgensens Plads.

Adskillige beboere har uden held været i kontakt med Københavns Kommune siden sommeren 2018, og torsdag bringer B.T. en historie om naboen Ulla, der fik trykket et ribben efter at være kommet i håndgemæng med en af mændene på Anker Jørgensens Plads.

Og så er der også Fakta, der ligger på hjørnet af pladsen.

»Hvor skal jeg begynde? Mange af mine ansatte har klaget over ubehagelige oplevelser med truende adfærd og overfusninger. Og så havde vi også et større slagsmål herinde, da vores butiksdetektiver tog en af dem for tyveri. Der blev også kastet nogle varer efter en ansat,« siger souschefen Tim fra den pågældende Fakta.

Han fortæller desuden, at man har valgt helt og aldeles at stoppe salget af de billige Dansk Pilsner-flasker for at få de udsatte personer til ikke at hærge supermarkedet.

Problemerne har været der siden sommeren 2018, og souschefen kan sagtens mærke en forskel hos sine ansatte og sig selv.

»Jeg er lidt psykisk opbrugt af det her, og jeg har haft flere medarbejdere, der har fortalt, at de ikke er glade for at komme på arbejde. Og så kan jeg mærke, at der er en del ressourcestærke familier, der er faldet fra som kunder,« fortæller Tim, der ikke vil have sit efternavn ud.

B.T. har kontaktet Københavns Politi, der bekræfter, at man har fokus på Anker Jørgensens Plads.

»Vi er bekendt med, at en gruppe lokale udsatte, hvoraf flere er misbrugere, skaber utryghed på og omkring Anker Jørgensens Plads.«

»Vi har derfor igennem en længere periode øget vores opmærksomhed og tilstedeværelse på stedet, ligesom vi har været i dialog med Københavns Kommune og boligselskaberne i området,« udtaler vicepolitiinspektør Rasmus Schultz, der er leder af nærpolitiafdelingen ved Københavns Politi.

B.T. har desuden, uden held, forsøgt at få en kommentar fra Københavns Kommune.