Manglende adgang til drikkevand. Kulde og gennemtræk. Deletoiletter med borgere, der skal testes.

Det er, hvad podere i coronatestcenter i Svendborg oplever, når de går på arbejde.

Det skriver Fyens.dk, der har fået adgang til en arbejdspladsvurdering, som nogle af poderne i Svendborg har udformet og sendt til FOA Sydfyn.

Og heri lyder det altså, at poderne kun har mulighed for at få drikkevand fra en håndvask med lunkent vand. At personalet skal dele toilet med borgere, der er kommet for at blive testet for corona. At poderne skal stå i gennemtræk og kulde i testcenteret på Tipsvænget i Svendborg.

Derudover skal poderne møde ind, inden deres reelle arbejdsdag begynder, fordi de selv skal testes.

Og det er ikke helt uden problemer.

»Poderne møder 15 minutter før tid for at kunne fremvise en negativ test, inden de går i gang med dagens arbejde. Mens de venter, skal de stå udenfor. Men der er ofte ingen til at udscanne de tests. Derfor må poderne selv gå ind og gøre det – uden at vide, om deres test er negativ eller ej. Der mangler én tester, der har den opgave hver morgen.«

Det står der, ifølge Fyens.dk, i arbejdspladsvurderingen.

Ligesom der også står, at flere podere har fået hovedpine, kvalme og oplevet svimmelhed som følge af spritklude, der bruges til rengøring efter hver borger.

Og poderne i Svendborg er ikke de eneste, der har afsløret kritisable arbejdsforhold i testcentre.

B.T. har tidligere skrevet om podere hos Copenhagen Medicals, der retter en hård kritik af arbejdsforholdene på forskellige centre i Region Hovedstaden.

De fortæller om en arbejdsplads, hvor man ikke tør gå på toilettet. En arbejdsplads, hvor man skal forvente at blive snakket grimt til. En arbejdsplads, hvor det mere eller mindre er uacceptabelt at holde pause. En arbejdsplads, hvor oplæringen i at pode de mange borgere er helt og aldeles mangelfuld.

Desuden har de mange Copenhagen Medicals-medarbejdere berettet samstemmigt til B.T., at der er så stor fokus på at opretholde en kort kø ved testcentrene, at der bestemt ikke ses positivt på hverken drikke- eller tissepauser.

»Hvis du er væk mere end to minutter, så står de klar med skældud, når du kommer tilbage. De holder minutiøst øje med det, fordi køen bliver længere. Og ofte må du slet ikke holde pause. Derfor kan der ende med at stå udtømte vandflasker tilbage, fordi man jo ikke lige kan bælle en halv liter på to minutter.«

Det fortæller Maria, der er en af de medarbejdere, som B.T. tidligere har talt med.