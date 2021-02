Underbemanding, genbrugte værnemidler, ingen håndvask, ingen mulighed for at overholde afstandskrav og toiletbesøg hos kundetoiletter i Bilka og Meny.

Det er, hvad podere hos SOS International/Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic oplever, når de går på arbejde.

Det oplyser to uafhængige podere til B.T.

Den ene arbejder på testcentret ved Bilka i Holstebro, og den anden arbejder på testcentret ved Meny i Køge.

»Vi holder pause i Bilkas pauserum og går på toilettet på deres kundetoilet, da der ikke er nogen toiletvogn til rådighed. Vi har heller ingen vand, så vi kan ikke gøre rent, når vi er færdige eller vaske hænder mellem podninger. Vi deler også visir og kitler. Vi er alt for mange inde i skurvognene, så vi kan ikke holde afstand. Vi tester folk på hver side af et bord uden afskærmningen, og der er ikke i nærheden af to meter mellem borgerne, der bliver testet,« siger poderen fra Holstebro og fortsætter.

»Så sent som i tirsdags stod der en poder i fire til seks timer alene i en vogn og skulle teste alle de her mennesker, så hun kunne ikke gå på toilettet i alle de timer, da folk stod og frøs i køen uden for.«

Poderen fra Køge oplever mange af de samme problemer, og vedkommende mener ikke, at man kan byde folk den behandling.

»Det er så synd for de ældre. Onsdag stod de udenfor i snestorm og ventede i en time på at blive testet. Folk skælder os ud over ventetiden og faciliteterne, og jeg forstår dem godt, for det er ikke i orden. Jeg får det skidt over det her. Jeg får det dårligt på borgernes vegne, og jeg har det skidt med at gå på arbejde, fordi jeg ved, at forholdene og det sundhedsfaglige ikke er, som det skal være. Vi kan ikke engang overholde Statens Serum Instituts retningslinjer.«

Medicals Nordic testcenter ved Kongevejscentret i Hørsholm, mandag den 25 janaur 2021.

B.T. har fremlagt problemerne for Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi, og han mener, at der skal kigges på det.

»Jeg er da bekymret over håndhygiejnen. Det er utroligt vigtigt, at det er i orden. Det er ikke nok bare at spritte af. Indimellem er det også vigtigt at få vasket snavset af hænderne. Kan du ikke det, virker spritten ikke, og så kan du overføre smitte. De fleste bliver testet negative, så de skal jo ikke smittes under opholdet i testvogne. Det er ikke en ordentlig måde, det her foregår på. Det lyder som om, der er noget, der skal samles op på,« siger Hans Jørn Kolmos.

Kritikken at testcentrene er også nået til regionerne, der onsdag gav SOS International til torsdag til at komme op med en plan for, hvordan man vil løse de her problemer.

Men poderne som B.T. har talt med, tror ikke at SOS International/Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic kan løfte opgaven. Problemerne er for omfattende og kræver et helt nyt setup, der i så fald vil gøre, at de ikke kan holde prisen, som de i første omgang vandt udbuddet på.

»De kan ikke løfte en så omfattende opgave. Det vil kræve nye lokationer, og vi skal have andet end en skurvogn at stå i. Vi skal jo også have flere værnemidler, og så skrider hele deres regnskab,« siger poderne.

Sundhedsordfører hos Enhedslisten Peder Hvelplund, der også er blevet fremlagt kritikken, fortæller, at hans tillid til at SOS International/Medicals Nordic kan løfte den her opgave er 'minimal', og at han mener, at man fra national hånd skal undersøge, om man kan gøre noget i denne sag.

»Det er dybt rystende og utilfredsstillende. Det er katastrofalt for den afgørende testindsats, der er lige nu. Befolkningen skal have tillid til, at det er troværdigt og trygt at blive testet. Det omhandler ikke opstartsproblemer det her. De her problemer stikker dybere. Det her understreger, at vi har med en virksomhed at gøre, der ikke tager opgaven alvorligt.«

Han bliver bakket op af Liselott Blixt, der er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti.

»Det lyder helt ude i hampen og er under al kritik. Arbejdstilsynet burde lave uanmeldte besøg, så de kan sikre sig, at alt foregår, som det skal. Hvis ikke de kan løfte den her opgave, så må man give den til nogen, der kan. Lige nu og her har jeg svært ved at se, at man bare lige ændrer det her. Så skal man ændre rigtig mange ting, og så bliver prisen højere, end den de gav, da de vandt udbuddet.«

Divisionsdirektør i SOS International, Karin Tranberg, oplyser, at man nu har fremlagt en plan for regionerne, og at man er nået frem til en konklusion om at fortsætte samarbejdet.

»Vi er i fuld gang med at finde andre lokationer, og vi er i tæt dialog med regionerne og kommunerne om at finde indendørs lokaler, så borgere og personale er tilfredse. Det skal også sikres, at der er pauserum og toiletmuligheder. Vi vil lave uanmeldte kontrolbesøg. Vi mener fortsat, at vi kan holde os til prisen, vi gav under udbuddet. Det skyldes de nye lejemål, og fordi kommunerne stiller lokationer til rådighed. Skurvognene bliver udfaset som stationære testcentre og vil kun blive brugt som mobile enheder.«

B.T. har også talt med vicedirektør i Region Midtjylland, Dorte Christensen.

»SOS International kommer til at lave mange uanmeldte kontrolbesøg, og i regionerne drøfter vi lige nu, om vi skal gøre det samme. Vi tror fortsat på, at SOS International kan løfte opgaven, og de har reageret hurtigt på den kritik, de har fået. Men det er klart, at det hele tiden er i vores overvejelser, om det kommer til at gå godt. Jeg regner ikke med at omlægningen af setuppet kommer til at vare ugevis. Lige meget hvem vi havde haft som leverandør, så havde det nok givet udfordringer.«