I Illums Bolighus er julen extravagant, det skriver de i hvert fald i deres julekampagne i år.

Lige lovligt extravagant, hvis man spørger Josephine Kuhn, der er kendt fra podcasten 'Fries before guys', hvor hun er vært.

'Illum har plastret et barn til i voksenmakeup i bedste lolita-look i deres nye julekampagne,' skriver hun på sin Instagram-profil.

Sammen med teksten deler hun et udklip fra kampagnen, hvor der er et billede af en dreng i skjorte og en pige med en sløjfe i håret.

Dog er sløjfen ikke det eneste, som pigen er pyntet med.

Pigen på billedet har både blå øjenskygge og rød farve på kinderne – muligvis også læbestift. Det er svært at se.

'Lolita-look,' beskriver Josephine Kuhn det. Men det er ikke det eneste, hun bemærker ved kampagnen fra det kendte danske bolighus.

'Drengen ønsker sig legetøj, pigen makeup fra beautyafdelingen LOL,' skriver hun om, hvor Illums Bolighus foreslår, man finder gaver til henholdsvis drenge og piger i deres butikker.

Til vores læsere, der ikke er med på de ungdommelige forkortelser, så betyder LOL, at man griner højt.

Josephine Kuhn har ikke ønsket at kommentere yderligere på sin kritik af bolighuset.

Men det er tydeligt at se, at Josphine Kuhn mener, at deres kampagne er dybt problematisk.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Illums Bolighus, men Illums Bolighus er endnu ikke vendt tilbage på redaktionens henvendelse.