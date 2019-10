Vi bruger mindre tid på at lytte til traditionel radio, men mere tid på at streame og lytte til podcast.

Selv om udbuddet af radiokanaler aldrig har været større, bruger danskerne stadig mindre tid på at lytte til dem.

Den årlige rapportering fra Kulturstyrelsen om danskernes medieforbrug viser den hidtil laveste daglige lyttetid, der er målt, siden målingerne begyndte i 2008.

På ti år er tallet faldet fra 131 minutter til 107 minutter om dagen - svarende til én time og 47 minutter.

Der er hård kamp om lytternes opmærksomhed, erkender Anne-Marie Dohm, direktør for den nye landsdækkende radiostation, Radio4, der går i æteren 1. november.

- Selvfølgelig træder vi ind i en virkelighed, som er mere udfordret end tidligere.

- Ude i det digitale univers, hvor lytterne i stigende grad finder ud, er der bare større konkurrence om brugernes opmærksomhed.

- Men jeg hæfter mig ved, at der fortsat er 71 procent af befolkningen, der dagligt hører radio og 92 procent på ugentlig basis, siger Anne-Marie Dohm.

Radio4 overtager frekvenserne på FM-båndet efter Radio24syv, der i stedet bejler til en ny DAB-kanal.

Mens lytningen af såkaldt flow-radio - altså radio på FM-båndet - er for nedadgående, stiger det til gengæld på nettet.

Download af programmer - såkaldte podcast - stiger også. Sidste år havde 49 procent af befolkningen prøvet at lytte til podcast.

Den nystartede radiokanal med hovedsæde i Aarhus vil også spille med på de nye platforme og levere både streaming og podcast.

Radio har nogle kvaliteter, der gør det levedygtigt mange år endnu, lyder det fra Anne-Marie Dohm.

- Jeg synes jo, det er ret unikt, at mediet stadig har så godt fat i befolkningen, uanset at der er så mange nye tilbud.

- Det siger mig, at det er et meget robust medie at udkomme på.

- Det er, fordi du kan lytte til radio, mens du laver mad, kører bil eller sidder i badekarret, siger radiodirektøren.

Det er ikke kun lytning af radio, der er for nedadgående. Det er andelen af danskere, der ser flow-tv, også. Også her opvejes det til dels af, at flere streamer via nettet.

/ritzau/