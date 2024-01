Det kommende regentskifte og de mange krige i verden fyldte meget i statsministerens nytårstale.

Men undervejs kom Mette Frederiksen (S) pludselig ind på et helt tredje emne – nemlig fertilitetsbehandling.

Det var en glædelig overraskelse for forfatteren Cathrine Wichmand, der selv har fået to børn i fertilitetsbehandling.

»Det er vildt at opleve, at der er plads til det,« siger hun.

Hun har gennem flere år været en del af den offentlige debat om fertilitetsbehandling.

I dag kan man kun få hjælp til fertilitetsbehandling ved det første barn, men det vil regeringen gerne ændre.

»Vi vil også indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentligt kan komme en lillebror eller lillesøster,« sagde statsministeren under sin nytårstale.

Cathrine Wichmand beskriver det som en milepæl.

»Første gang, jeg talte om det offentligt, blev jeg mødt af beskeder om, at det var 'naturlig selektion', 'vi skulle da bare have en hund' – eller alle mulige gode råd om, hvordan man skal have sex. Klip til, at det nu er i statsministerens nytårstale med millioner af seere.«

Fertilitetsbehandling er både dyrt og hårdt for kroppen samt familien, der går igennem det. Så det er kærkomment, at der nu kommer yderligere fokus på emnet og endda mere hjælp, siger Cathrine Wichmand.

Spørgsmålet om, hvorvidt det er en menneskerettighed at få børn, har hun fået flere gange.

»Det er et spørgsmål, der altid kommer tilbage. Men ingen spørger skiløbere, der brækker forskellige steder i kroppen gang på gang, om de skal have hjælp – som de selvfølgelig skal. At jeg stadig skal argumentere for det viser, at vi stadig har noget at tale om,« forklarer hun.

»Det er en elefant, der skal skæres over i små bider, men vi er kommet sindssygt langt på få år. På det led er det en milepæl.«

I dag er det hvert ottende barn i Danmark, der kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Der er dermed sket en større stigning i løbet af de seneste år.

Fødselstallet i Danmark ligger på 1,5 barn per kvinde, hvilket vil sige, at befolkningen bliver mindre og mindre fremover. Det er en politisk, demografisk og sundhedsmæssig udfordring, som påvirker hele Europa.

Det har i nogle år været et politisk ønske fra flere partier i Folketinget at give hjælp til barn nummer to.

En af udfordringerne for kvinder og par er dog ventetiden til at få hjælp til et barn. Det er uvist, om regeringen har planer på dét område.