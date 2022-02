Jeppe Rasmussen husker tydeligt skriget, der den 23. marts 2021 vækkede ham brat.

Klokken var netop rundet 6.00 om morgenen, men selvom planen var at sove længe, kunne den nu 21-årige mand straks høre, at han måtte op af sengen.

Skriget kom fra hans mor, og da han med søvn i øjnene fik forvildet sig ud på husets badeværelse, gik alvoren op for ham.

Dér lå hans far, Bjarne Rasmussen, nemlig. Stille og livløs.

»Løb ind og ring 112,« lød beskeden fra Jeppes mor, Gitte, og da han fik en medarbejder fra alarmcentralen i røret, var meldingen klar.

Først skulle de 'nappe' lidt til ham for at få en reaktion, men uanset hvor hårdt søn og hustru nev i den livløse mand, var der ingen reaktion.

Derfor måtte Jeppe i gang med hjertemassagen.

»Jeg har heldigvis både været til førstehjælp, da jeg fik kørekort og i forbindelse med mit arbejde, så det var ikke helt nyt for mig. Det var til gengæld hårdt,« husker Jeppe Rasmussen fra midtjyske Bredsten.

Jeppe Rasmussen med en buket blomster.

Hjertemassagen fik ikke liv i Bjarne, så i stedet måtte Jeppe sætte sig ned i bilen og køre 600 meter efter en hjertestarter ved den lokale sportshal.

Jeppe startede med at bakke ind i en skraldespand og smadre sit sidespejl, men alligevel formåede han i en tilstand af chok at få manøvreret bilen frem og hjem igen.

Hjemme i huset nåede hjertestarteren to gange at give stød til Bjarnes hjerte, før ambulancefolk kom til og tog over.

Herefter fulgte nogle umenneskelige minutter, hvor Jeppe og hans mor blev sendt ud i køkkenet, mens de ventede.

Til deres store lykke kom ambulancefolkene dog kort efter trillende med en båre og en Bjarne i live.

Jeppe og hans far, Bjarne, der pludselig faldt om med et hjertestop.

Gitte tog med ambulancen mod hospitalet, hvor Bjarne skulle undersøges, og derfor stod menuen nu på flere timers uvished for Jeppe og hans søskende, der nu var ankommet til huset i Bredsten og måtte vente på meldinger fra sygehuset.

Timerne gik, og sent på eftermiddagen kom den glædelige nyhed endelig:

Man havde opdaget en sjælden hjertesygdom hos Bjarne, men heldigvis var hans tilstand god, og der var sågar overskud til at kaste om sig med vittigheder fra sygesengen.

Lægerne valgte at indoperere en ICD-pacemaker, så Bjarnes hjerte kan blive hjulpet i gang, hvis det igen svigter, men ellers er hverdagen tilbage, som den var før.

»Jeg var chokeret over det dengang, men nu har vi talt så meget om det, at alt er, som det plejer, og min far har det godt,« fortæller Jeppe, der arbejder i Lalandia.

Den 21-årige helt kan dog ikke helt få lov at glemme episoden, for nu har Hjerteforeningen valgt at indstille Jeppe Rasmussen til prisen som Årets Hjerteredder.

En nominering, der gør den unge mand stolt.

»Jeg er super beæret over det, og det er da en stor pris. Det var selvfølgelig ikke derfor, jeg gjorde, som jeg gjorde, men det er da en bonus,« siger Jeppe og fortsætter:

»Min far har sagt tak mange gange og påstået, at han står i gæld til mig. Men så har jeg sagt, at det gør han sgu ikke. Jeg gør det gerne igen.«