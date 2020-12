Det står med versaler på Fitness Labs hjemmeside, hvis man forsøger at melde sig ind.

»Ingen nye medlemskaber bliver oprettet uden for Ringsted Kommune eller de kommuner, der er omfattet af restriktioner.«

For indehaver Abdel Rahman Al-Ramahi blev nødt til at reagere hurtigt, da myndighederne i mandags meldte ud, at fitnesscentre i 38 kommuner ville blive lukket ned som en del af de nye restriktioner mod corona. Hurtigt strømmede det nemlig ind med indmeldelser og opkald fra folk med bopæl i de berørte kommuner, især fra omegnen af København.

Og det er fortsat lige siden.

»Lige efter pressemødet var jeg nødt til at gå ind og tilføje den tekst. For folk har prøvet at komme ind på den ene eller anden måde: De prøver med 'jeg har en kæreste i Ringsted' eller 'jeg arbejder i Ringsted' eller 'jeg har altid overvejet at melde mig ind'. De har også spurgt, om vi ikke kan gøre en undtagelse. Det er ren desperation,« siger Abdel Rahman Al-Ramahi.

Han har sagt nej til hver og én af de lige omkring 300 indmeldelsesforsøg, der er kommet enten via indmeldelsesformularen på hjemmesiden eller via telefonopkald fra personer i restriktionsramte kommuner.

»Det er i solidaritet med mine medlemmer, som viste solidaritet med os under den første nedlukning i foråret ved at lade deres medlemskaber køre videre. Hvis der pludselig skulle komme 3-400 nye kunder her, vil der ikke være plads til vores nuværende medlemmer,« siger Abdel Rahman Al-Ramahi:

»Jeg ville måske nok kunne sige ja til en stor ekstraindtægt nu og her, men det ville påvirke min virksomhed og hele Ringsted på den lange bane. Jeg er ikke interesseret i at være epicentrum for smitten her i Ringsted. Det ville være uansvarligt på alle tænkelige måder.«

På trods af advarslerne, der også er blevet lagt ud på Fitness Labs Facebook-side, er forsøgene på indmeldelse altså fortsat siden i mandags. Helt frem til i dag, onsdag, hvor de nye restriktioner officielt træder i kraft.

»Og jeg regner heller ikke med, at det stopper. I enhver anden tid havde det været fedt, men lige præcis i denne tid kan man jo ikke lade være med at tænke over, om de her restriktioner så rent faktisk virker. Altså, når det kun er anbefalinger og ikke et krav,« siger Abdel Rahman Al-Ramahi.

I Nyborg har Casper Sohn ikke haft samme oplevelse af ivrige fitness-trængende kunder i sit center, Funktionel Gym, der ligger kun få englehop fra banegården i den østfynske by – og ligesom Ringsted er geografisk placeret i et smørhul mellem restriktionsramte kommuner.

Onsdag morgen måtte ejeren af fitnesscentret dog afvise en enkelt kunde i døren. Vedkommende fortalte, at han havde bopæl i Odense, og den gik derfor ikke. Men det har også været det eneste forsøg i den retning.

Casper Sohn regner dog også med, at det har haft en virkning, at han har lagt et opslag på træningscentrets Facebook-side, hvor det klart og tydeligt fremgår, at 'der ikke tages imod nye medlemmer fra en nedlukket kommune'.

»Jeg håber, at folk har taget det til sig, at man ikke skal tage andre steder hen for at træne, hvis man bor i en nedlukket kommune. Jeg synes, det handler om solidaritet og om at løfte i flok og vise ansvar. Det ville også sende et dårligt signal til mine faste medlemmer, hvis jeg pludselig lukkede en masse nye kunder ind,« siger Casper Sohn.

De skærpede restriktioner i de 38 kommuner gælder til og med 3. januar næste år.

