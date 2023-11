Det var sent om aftenen, da Trine Vinter Cramer og hendes kæreste Anders oplevede ethvert forældrepars værste mareridt.

Deres kun fire måneder gamle søn, Aske, havde i flere uger hostet og hostet. Og det skete igen tæt på kl. 23.30.

»Anders går ind til ham og tager ham op. Det er meget, meget voldsomt, og så siger han lige pludselig: 'Han trækker ikke vejret',« erindrer den nybagte mor.

På det tidspunkt vidste forældreparret ikke, hvad sønnen Aske fejlede.

At han faktisk var blevet ramt af den kighosteepidemi, som Statens Serum Institut (SSI) igen og igen har advaret om hele efteråret – især fordi den kan være særligt alvorlig for spædbørn.

Efter de mange dages hosten var Aske endelig blevet testet for kighoste nogle dage tidligere, men resultatet forelå ikke den mandag sidst i oktober, da det næsten nyfødte barn pludselig holdt op med at trække vejret.

Og det er derfor, Trine Vinter Cramer ønsker at fortælle sin historie.

»Der skal sættes så meget fokus på det som overhovedet muligt, for det er jo vores småbitte kære. Og det er jo et voldsomt forløb, vi var igennem,« siger hun:

»Og vi har sikkert ikke engang haft det værste forløb.«

Kæresten Anders fik igen lungerne til at pumpe i det livløse barn, mens Trine Vinter Cramer hurtigt fik ringet 1-1-2.

Ifølge moren ville alarmcentralen ikke sende et udrykningskøretøj, da Aske igen »var fin« og ikke var blå om munden – hvilket også kan være et symptom på RS-virus.

De fik dog lov at køre de cirka 15 kilometer fra hjemmet i Stoholm og ind til vagtlægen i Viborg.

Kighoste lige nu Ifølge SSI er kighosteepidemien stadig i gang: Forekomsten har været stigende siden forsommeren, og det var i september, at det officielt blev kaldt for en epidemi. Ifølge de seneste tal var der 1.131 nye tilfælde i oktober, i alt er 3.169 danskere blevet smittet i år. I uge 45 – som er den seneste uge, der er registreret – var der 318 tilfælde. De seneste kighosteepidemier i Danmark fandt sted i 2019-20 og i 2016-17.

Her lød beskeden ifølge Trine Cramer Vinter, at det »bare var snot« og blev sendt hjem igen.

Både over for alarmcentralen og ved vagtlægen nævnte hun, at Aske var blevet testet for kighoste.

Dagen efter fik de så svaret fra egen læge: Han er faktisk smittet med den sygdom, der har spredt sig hele efteråret.

De blev tilbudt en indlæggelse på hospitalet i Viborg.

»Og det ville vi gerne. Det havde været meget ubehageligt at stå med alene. Vi følte os magtesløse,« siger Trine Vinter Cramer.

Aske ender med at være indlagt to døgn i isolation, hvor han får påbegyndt et antiobiotikakur.

Han har i dag meget bedre, selvom hosteriet ikke er helt ovre. Beskeden ved udskrivelsen var, at det kunne vare i op til to måneder.

Trine Vinter Cramer havde hørt om kighosteepidemien gennem sin mødregruppe inden Askes indlæggelse.

Han havde også fået første stik af den vaccine, myndighederne løbende har opfordre gravide og spædbørn til at få.

Og det var derfor, at hun bad om en kighostetest, da Aske blev ved med at hoste, efter at han indledningsvist havde fået astmamedicin af forskellige styrke.

Hun vidste dog ikke meget om sygdommen. Heller ikke, hvor alvorligt det kan gå.

Ifølge oplysninger fra SSI er et præmaturt barn så sent som i foråret død i Danmark på grund af kighoste. Dermed er syv spædbørn herhjemme død af sygdommen siden 1995. Det foregående dødsfald skete i 2010.

»Det vidste vi heldigvis ikke, da han stoppede med at trække vejret, for så kan det godt være, at vi var gået endnu mere i panik,« siger Trine Vinter Cramer:

»Men vi tænkte som alle andre: Det rammer naboen, det rammer ikke os. I dag er det dog meget frustrerende at tænke på, at det varede så længe, inden det der blev reageret på, at det kunne være kighoste. Sådan bør det ikke være i en tid, hvor der jo netop er en epidemi.«

Aske er siden sin indlæggelse blevet vaccineret mod kighoste for anden gang.