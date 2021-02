De efterladte til en ældre kvinde bliver tildelt en erstatning efter covid-19-dødsfald.

Det oplyser Patienterstatningen i en pressemeddelelse.

Sagen tog sin start i foråret, hvor en ældre kvinde blev smittet med covid-19. Kvinden afgik senere ved døden.

Efterfølgende er det blevet vurderet, at kvinden 'med overvejende sandsynlighed' blev smittet på plejehjemmet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling – selvom plejehjemmet overholdt retningslinjer og benyttede værnemidler.

Anerkendelsessagen er den første relateret til covid-19 i Danmark.

»Vi ved, at en række plejehjem har været ramt af smitte med COVID-19 samtidig med, at der var besøgsforbud. Det afgørende for erstatning er, om man er blevet smittet af personalet i forbindelse med sundhedsbehandling,« lyder det fra Karen-Inger Bast, direktør i Patientforeningen, i pressemeddelelsen. Hun fortsætter:

»Vi vurderer smitteårsagen fra sag til sag, men mange plejehjemsbeboere kommer naturligvis i tæt kontakt med personalet, når de får medicin, eller bliver behandlet fx for sår eller infektioner. Her er risikoen for smitte derfor stor.«

Plejehjemmet, som kvinden boede på, havde virusudbrud i marts og april. I den forbindelse modtog hun medicin og behandling af personalet, hvilket formentlig er i den sammenhæng, kvinden blev smittet.

På grund af udbruddet var der besøgsforbud, hvilket udelukker smitte udefra.

Det er første gang, Patienterstatningen anerkender et dødsfald efter covid-19 i plejesektoren.

Hvad erstatningen konkret er, fremgår ikke.

»Et dødsfald kan aldrig gøres op i penge, og de efterladte får ikke deres kære tilbage. Men vores afgørelse kan være med til at afklare et forløb, og de kan få dækket begravelsesudgifter og andet i forbindelse med dødsfaldet,« siger Karen-Inger Bast.

Karen-Inger Bast påpeger afslutningsvist, at vi i fremtiden kan se lignende anerkendelsessager i forbindelse med covid-19.