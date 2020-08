Aarhus Kommune skriver i en pressemeddelelse, at en beboer på et plejehjem er konstateret smittet.

En beboer på et plejehjem i Aarhus er konstateret smittet med covid-19. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Beboeren er bosiddende på plejehjemmet Thorsgården, der har aktiveret kommunens beredskabsplan.

Den indebærer blandt andet, at der lukkes for besøg på plejehjemmet med mindre de anses for at være kritiske.

- Vi skal gøre alt for, at beboerne fortsat oplever den pleje og omsorg, vi altid giver dem, selv om vi står i en særlig situation. Vi holder et ekstra vågent øje de kommende dage med symptomer hos beboere og medarbejdere.

- Vi har i forvejen skruet op for den daglige rengøring, sørger for ekstra grundig hygiejne og skærpet brug af værnemidler, skriver viceområdechef Kirsten Høgh Obling i meddelelsen.

Beboeren blev konstateret smittet, da vedkommende var indlagt på sygehus på grund af kritisk sygdom.

Der er særligt stor fokus på smitte med covid-19 på plejehjem, da beboerne her typisk har mindre at stå imod med i forhold til sygdommen.

/ritzau/