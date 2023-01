Lyt til artiklen

Banken på ruderne, når mørket falder på, har skabt utryghed hos plejehjemsbeboerne på Voel Friplejehjem.

I løbet af juleferien har der nemlig været ubudne gæster i aftentimerne, forklarer plejehjemmets leder, Lone Lei, til TV 2 Østjylland.

Man formoder, der er tale om børn eller unge mennesker – og at der blot er en uskyldig spøg. Ikke desto mindre skræmmer det altså beboerne, der er sårbare.

»De bliver bange og utrygge. Nogle har oplevet krig og andre ting, og det sætter gang i bekymringer og minder. Så de kan blive frygteligt bange,« forklarer Lone Lei til mediet.

Hvor længe det har stået på, at der bliver banket på rudere, har de ansatte da også svært ved at fastslå.

Flere af plejehjemmets beboere kan nemlig have svært ved at sætte ord på, hvad der sker.

Hændelserne, der ikke er anmeldt til politiet, valgte Lone Lei at gøre opmærksom på i den lokale Facebook-gruppe for Voel.

Hun håber nemlig, at det kan indbyde forældre til at tage en snak med deres børn og forhåbentligt få bankeriet stoppet.

Lone Lei understreger, at man kan ikke tror, der er tale om dårlige intentioner, men derimod blot narrestreger og at man gerne vil have besøg af byens børn ved Voel Friplejehjem – eksempelvis på den legeplads, der findes på plejehjemmets grønne område.