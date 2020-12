En anonym borger har politianmeldt, at et plejehjem i Sønderjylland holdt fest for beboere og pårørende.

Det skriver JydskeVestkysten, der kan fortælle, at omkring 90 personer deltog i arrangementet, der fandt sted midt i december.

Arrangør Aase Mølgaard lægger bestemt ikke skjul på, at hun er temmelig irriteret på den anonyme anmelder.

»De fleste af deltagerne var pårørende, og ingen af dem synes arrangementet var en dårlig idé. Hvis nogen er utilfredse, havde det klædt dem at kontakte os i stedet for anonymt at kontakte politiet og pressen. Hvem kan da have ondt i r… over, at der sidder nogle ældre og er glade. Det forstår jeg ikke,« siger Aase Mølgaard til jv.dk

Karstensminde Plejehjem. Foto: Google Maps Vis mere Karstensminde Plejehjem. Foto: Google Maps

Hun er formand for plejehjemmets venneforening. Hun bedyrer, at man til arrangementet havde taget alle forholdsregler i forhold til risikoen for coronasmitte.

Alle sad ned på samme side af bordene, der var afspritning, og antallet af gæster var udregnet i forhold til kvadratmeter, lyder det.

Og så var der indkøbt et telt til begivenheden, der gav mere plads til alle.

Aase Mølgaard fortæller, at ideen til festen kom på baggrund af, at plejehjemmet havde modtaget et økonomisk tilskud på 35.495 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen.