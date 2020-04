Majbritt Hansens alzheimersyge mor er isoleret på sit plejehjem, og selv om Majbritt gør, hvad hun kan for at holde hende med selskab, gør plejehjemmet det praktisk talt umuligt.

Først måtte 55-årige Majbritt Hansen fra Brørup gerne besøge sin mor - hvis hun altså blev på terrassen uden for morens bolig og talte med moren gennem et åbent vindue.

Den regel har plejehjemmet dog nu - efter påbud fra Sundhedsstyrelsen - ændret, og nu lyder beskeden fra plejehjemmets leder, at Majbritt Hansen ikke længere må være på terrassen. I stedet må hun nøjes med at vinke til sin mor ude fra vejen - halvanden meter fra terrassen.

»Det er fint, at vi ikke må komme ind, men det er noget pjat, at vi ikke må være på terrassen. At vi skal stå så langt væk giver ikke det samme som at sidde på hendes terrasse. Bare det, at hun kan se os, så føler hun, vi er der rigtigt, selv om der er en glasrude mellem os,« siger Majbritt Hansen.

»Hun bliver mere og mere frustreret. Jeg ved godt, at hun kunne gå hen og blive smittet med coronavirus, hvis vi kommer for tæt på, men det kan hun også få fra personalet.«

Majbritt Hansens mor er 82 år gammel, og ud over at være syg med alzheimers har hun også vejrtrækningsproblemer - og sammen med sin datter har hun allerede planlagt sin begravelse.

Både mor og datter ved nemlig godt, at det er den vej, morens sygdom går, og derfor forstår Majbritt Hansen heller ikke, hvorfor hun ikke kan få lov at se sin mor og tale med hende ansigt til ansigt - om ikke andet så blot fra terrassen, gennem en glasrude.

»Jeg ved godt, at det næste, jeg siger, måske er hårdt sagt, men jeg har også realitetssans. Det går bare hele tiden ned ad bakke for de ældre, så længe de sidder derinde. Det er synd, ja, og måske står de af et halvt år før, men min mor får ikke noget ud af at blive 100 år, fordi hun er så syg,« siger Majbritt Hansen og spørger:

»Hvis min mor skal dø om et halvt år, kan det så ikke være ligemeget, at hun dør om tre måneder, hvis de sidste måneder giver hende livskvalitet?«

43.000 plejehjemsbeboere er i øjeblikket afskåret fra besøg fra deres familie og kære, men Majbritt Hansen mener, at man skal være påpasselig med at tage alt socialt samvær fra de ældre - selv om man gerne vil beskytte dem mod situationen uden for plejehjemmets ruder.

»Ensomheden er begyndt at plage min mor meget. Man skal passe på, man ikke tager alt fra de gamle, for så går de til i ensomhed.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra det pågældende plejehjem, men de har ikke svaret på vores henvendelser.