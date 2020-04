Coronavirussen hærger stadig i Danmark, hvor over 100 mennesker har mistet livet efter at have været smittet med den frygtede virus.

På plejehjemmet Vonsildhave i Kolding er to personer afgået ved døden med virussen i kroppen.

Det fortæller seniordirektør i Kolding Kommune Annette Lund torsdag til B.T.:

»Plejehjemmet har haft to beboere, der er afgået ved døden med coronavirus i kroppen. Men i begge tilfælde er dødsårsagen fastslået som en anden.«

Annette Lund tilføjer, at en af de ansatte på Vonsildhave ligeledes er smittet.

»Det er rigtigt, at en af de ansatte er smittet, men personen er sendt hjem, og det er efterhånden noget tiden siden.«

Seniordirektøren i Kolding Kommune siger, at den ene beboer døde på hospitalet, mens den anden døde på plejehjemmet.

På plejehjemmet følger man retningslinjerne fra myndighederne tæt og sørger for at have en god og sund hygiejne.

Coronavirussen sætter sine spor i hele Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere Coronavirussen sætter sine spor i hele Danmark. Foto: Henning Bagger

Annette Lund fortæller afsluttende, at plejehjemmet i Kolding ingen intentioner har om at lukke. I stedet har man lavet et andet tiltag:

»Vi har inddelt plejehjemmet i nogle zoner. På den måde ved vi hele tiden, hvem vores beboere har været i kontakt med, hvis de udviser symptomer. Det gælder både andre beboere og personalet.«

Seniordirektøren roser sin kommune. Hun mener, at borgerne er gode til at holde afstand og vise samfundssind.

Plejehjemmet Vonsildhave i Kolding drives af firmaet Attendo.