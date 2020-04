Fire beboere på Plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje er døde efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det skriver Ugeposten Gribskov, som også kan fortælle, at plejehjemmet i Gilleleje var et af de første i Danmark, der blev ramt af den frygtede sygdom.

I alt er 13 beboere og seks medarbejdere blevet testet positive for covid-19.

»Det gør ondt, når nogen dør. Vi er sat i verden for at give folk en god sidste tid og selvfølgelig også for at holde dem ved livet så længe, vi overhovedet kan,« siger Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden, der driver Bavne Ager til avisen.

Af de 13 smittede beboere har fire altså mistet livet, mens en enkelt er blevet rask igen.

Resten skulle være i bedring.

Fire af de seks medarbejdere, der har fået sygdommen, er blevet raske igen.

Siden udbruddet på plejehjemmet er alle beboerne på Bavne Ager blevet testet.