Børn, der er anbragt i plejefamilier, trives markant bedre end børn, der er anbragt på døgninstitutioner. Jo længere tid et anbragt barn har boet i en plejefamilie, jo bedre trives det.

Det er to af konklusionerne i en rapport, som Børne- og Socialministeriet udgav sidste år.

Det overrasker ikke Thomas Vorre, der er formand for Plejefamiliernes Landsforening.

»Som plejefamilie tilbyder vi en familie til børn, der ikke har en, eller som ikke kan være i deres egen. Vi sikrer barnet en tilknytning. I modsætning til pædagoger på institutioner holder vi ikke fri eller siger op. Vi er der 24 timer i døgnet, syv dage om ugen alle årets 365 dage.«

Anbragte børn Blandt børn, der er anbragt i en plejefamilie svarer 93 pct., at de har det godt, hvor de bor. Det samme gælder for 60 pct. af dem, der er anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder. Blandt børn, der har været i en plejefamilie mindre end et år, svarer lidt over 80 pct., at de har det godt og føler sig hjemme. Mens op mod 98 pct. af børn, der har været i deres plejefamilie mere end fem år, det godt og føler sig hjemme. Kilde Rapport fra Børne og Socialministeriet

Selvom statistikken taler for, at plejefamilier gør et godt stykke arbejde, ender hvert tredje plejebarn med at flytte fra deres plejefamilie.

To af dem er 11-årige Emilie og 9-årige Rasmus, der uden varsel blev fjernet fra den plejefamilie, de har boet hos det meste af deres liv. Kommunen anmeldte børnenes plejefar for vold, og selvom politiet kort efter frafaldt sigtelsen, fastholdt kommunen beslutningen om at flytte børnene.

Thomas Vorre kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men pointerer, at en øjeblikkelig fjernelse er et meget stort skridt at tage over for børn, som har boet hele deres liv i samme familie.

»Hvis en plejeforælder er voldelig mod sit barn, skal barnet fjernes, men behovet skal være dokumenteret af uafhængige instanser. I det her tilfælde er reglen misbrugt, når kommunen fastholder en anmeldelse, som ifølge politiet ikke holder.«

En øjeblikkelig fjernelse er et meget stort skridt at tage, mener formand for Plejefamiliernes Landsforening Thomas Vorre. Foto: Privatfoto Vis mere En øjeblikkelig fjernelse er et meget stort skridt at tage, mener formand for Plejefamiliernes Landsforening Thomas Vorre. Foto: Privatfoto

Landsforeningen har knap 1.000 medlemmer blandt landets 6.769 plejefamilier. Det er langtfra første gang, at Thomas Vorre hører om en plejefamilie, der er blevet tvunget til at tage afsked med et plejebarn.

En uvidenskabelig rundspørge blandt foreningens medlemmerne viser, at 150 plejefamilier har fået fjernet et plejebarn mod enten plejeforældrenes, børnenes eller begges vilje.

Flere sammenbrud i vente

Ifølge professor Inge Bryderup, der forsker i anbragte børn og familiepleje på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, vil der komme flere sammenbrud i de kommende år, alene fordi flere anbragte børn ender i familiepleje.

»Man har taget munden lidt for fuld og har anbragt for mange i familiepleje - også børn, der er behandlingskrævende og burde være på institution. Derfor oplever flere børn to til tre anbringelser. Det betyder meget for dem både følelsesmæssigt og socialt,« siger hun, der har indsamlet detaljerede beskrivelser af knap 5.000 anbragte børn.

I modsætning til pædagoger på institutioner, holder vi ikke fri eller siger op. Vi er der 24 timer i døgnet, syv dage om ugen alle årets 365 dage Thomas Vorre, formand for Plejefamiliernes Landsforening

Et problem er, at ekstremt belastede børn bliver placeret i almindelige familieplejer, der ikke har en pædagogisk uddannelse. Derfor oplever mange plejefamilier ikke at være klædt på til jobbet, mens andre oplever at få problemer med deres arbejdsgiver.

»En tredjedel af alle plejefamilier har samarbejdsproblemer med kommunen,« siger Inge Bryderup.

Ofte er det emner som løn og uddannelse, der sår splid mellem plejefamilier og kommuner. For plejefamilierne aflønnes med vederlag, der løbende kan justeres.

I Jens Erik og Christa Mathiesens tilfælde havde Vordingborg Kommune varslet, at familiens vederlag for Emilie ville blive sat ned. Det betød en lønnedgang på 8.000 kr. om måneden. En beslutning, familien ikke var tilfreds med, men følte sig tvunget til at acceptere. Sagde de nej tak, ville børnene blive flyttet.

Sagen kort Torsdag den 22. marts hentede Vordingborg Kommune børnene Rasmus og Emilie fra skole. Uden varsel og uden mulighed for at sige farvel, blev børnene flyttet fra den plejefamilie, hvor de har boet, siden de var henholdsvis 14 dage og 11 måneder gamle. Ved en børnesamtale syv uger tidligere havde Emilie fortalt sine sagsbehandlere, at hendes plejefar have taget hende i armen og låst hende inde. På den baggrund anmeldte kommunen Jens Erik Mathiesen for vold, anbragte børnene på en døgninstitution og anbragte dem i en ny skole. Efter at have afhørt børnene, plejeforældrene og sagsbehandleren, frafaldt politiet sigtelsen. Alligevel fastholdt kommunen, at børnene ikke måtte komme tilbage. Siden flytningen har børnene kun fået lov at se deres tidligere plejeforældre fire gange - under overvågning. Kommunen afbrød i oktober al kontakt mellem børnene og deres tidligere plejeforældre. Emilie og Rasmus er ikke børnenes rigtige navne. B.T. har af hensyn til plejebørnene og deres biologiske forældres privatliv anonymiseret deres navne. Redaktionen er bekendt med de rigtige navne.

Den slags lønforhandling skaber usikkerhed, mener Thomas Vorre. Plejefamiliernes Landsforening foreslår derfor, at plejefamilier ansættes på en fast løn, beregnet efter plejeforældrenes kompetencer.

Desuden ønsker foreningen et nationalt anbringelsessystem, så plejebørns skæbne ikke afgøres af økonomien i en enkelt kommune.

»Økonomitænkning er så farligt for de her børn,« siger han.

Ingen lønkonflikt

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er enig:

»Det må aldrig være sådan, at en konflikt om løn mellem en plejefamilie og en kommune får konsekvenser for det anbragte barn,« siger hun, der gerne vil stille plejefamilierne i en økonomisk mere sikker position.

Sammen med KL er ministeren i gang med at undersøge forskellige modeller for, hvordan kommunerne fremover kan aflønne familierne.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil sikre, at en konflikt om løn mellem en kommune og en plejefamilie ikke går ud over anbragte børn. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil sikre, at en konflikt om løn mellem en kommune og en plejefamilie ikke går ud over anbragte børn. Foto: Mads Claus Rasmussen



Til gengæld afviser hun tanken om en national enhed, der skal anbringe børn.

»Det er kommunerne, der er tættest på familierne og barnet. Derfor er det rigtig fornuftigt, at det er kommunerne, der har ansvaret for at anbringe børn og unge uden for hjemmet.«

Emilie og Rasmus er ikke børnenes rigtige navne. B.T. har af hensyn til plejebørnene og deres biologiske forældres privatliv anonymiseret deres navne. Redaktionen er bekendt med de rigtige navne.