Covid-19-smitten er stukket af på Hjemmet ved Noret i Skælskør. Det skriver Sjællandske Nyheder.

25 medarbejdere og 28 beboere på plejecentret er således smittet med den frygtede virus eller har været det. Lige nu er syv beboere i isolation, mens to er indlagt på et sygehus.

Den bekymrende situation fik konsekvenser for vaccinationen mandag. Her kunne kun én beboer og én medarbejder modtage det andet og sidste stik.

Sjællandske Nyheder tilføjer, at det andet stik bliver udsat, hvis en er blevet smittet, efter personen modtog første del af vaccinationen.

Charlotte Kaaber er sundheds- og ældrechef i Slagelse Kommune, og hun ved ikke, hvorfor plejecentret er så hårdt ramt lige nu.

»Det er voldsomt. Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har haft en hygiejnesygeplejerske dernede for at se, om der kunne gøres mere, men vi har ikke kunnet finde forklaringer.«

Ifølge Sjællandske Medier er det i skrivende stund kun vikarer, der arbejder på Hjemmet ved Noret i Skælskør.

Den alvorlige situation betyder, at der er indført restriktioner for besøgende. Beboerne må nu kun få besøg af én pårørende.

Plejecentret har oplyst, at der ikke er konstateret nogle smittetilfælde med den britiske mutation.