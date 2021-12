»Alvorlig fare for patientsikkerheden.«

Sådan klassificerer Styrelsen for Patientsikkerhed de mange fejl i medicinhåndteringen hos et selvejende plejecenter i Odense.

Ved et tilsynsbesøg 8. juli 2021 på Lokalcenter Rosengård konstaterede styrelsen nemlig flere fejl og mangler i centerets medicinhåndtering.

Det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at give centret et påbud 6. december.

Efterleves påbuddet ikke, straffes det med bøde.

Blandt andet lavede styrelsen under sit besøg stikprøver på fire patienters medicinliste. Alle fire medicinlister var mangelfulde.

Dog mener plejecentret selv, at det kun var på tre ud af de fire patienters lister, der var fejl. Det fremgår af Tilsynsrapporten.

Lokalcenter Rosengård er en selvejende institution med to plejeafdelinger med samlet 56 beboer plus 100 ældreboliger, der er tilknyttet plejehjemmet.

I et køleskab fandt styrelsen desuden også flere patienters medicin, der ikke var tydeligt adskilt. I køleskabet var der også eksempler på, at der stod medicin, som patienterne ikke længere skulle tage, blandet sammen med deres aktuelle medicin.

At der ikke er ordentlig styr på patienternes medicin øger risikoen for, at patienterne ikke får den medicin, de har brug for, skriver styrelsen.

I et medicinrum blev der også fundet sterile produkter, hvor holdbarhedsdatoen var overskredet.

Det kan udgøre en risiko for patientsikkerheden, hvis patienter bliver behandlet med medicinske produkter, der har overskredet holdbarhedsdatoen, lyder det i styrelsens rapport.

I tre journaler, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemgik under tilsynet, fandt styrelsen også fejl.

Der kunne for eksempel ikke redegøres for, hvilken pleje der var planlagt til patienter med sundhedsproblemer.

I et høringssvar til styrelsen har Lokalcenter Rosengård ytret, at de mener, at påbuddets kategori bør ændres til »mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.« Det begrunder de med, at tilsynets behandlingstid har været lang.