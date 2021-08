Sony Playstations netværk er i øjeblikket nede.

Det oplyser Playstation Lifestyle på Twitter.

Ifølge Sony kan alle spilkonsoller blive påvirket af nedbruddet, herunder også PS4 og PS5.

Det er disse platforme, som kan være berørt af nedbruddet: PS Vita, PS Vita, PS3, PS3, PS4, PS5 og web.

»Du kan have svært ved at starte spil, apps eller netværksfunktioner og du kan have svært ved at logge ind eller oprette en konto til PlayStation Network. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt. Tak for din tålmodighed,« skriver Sony på deres hjemmeside.

Opdateres …