Det var egentlig blot meningen, at plastikjuletræet skulle udstilles. I stedet blev kunderne vilde med det.

»I det her prisleje er det sindssygt. Man kan jo få en flot to meter høj nordmannsgran for et par hundrede kroner,« siger Martin Varberg Lüchtemeier.

Han er produktchef hos XL-Byg, og han er blevet overrasket over, hvordan de juleglade kunder i byggemarkedets butikker i de seneste uger har fået smag for et plastikjuletræ – til en pris på 3.000 kroner.

Og egentlig var det altså slet ikke til salg. Der blev stillet ét op i hver af byggekædens 104 varehuse, hvor de skulle bruges til at fremvise julelyskæder. I stigende grad begyndte kunder over hele landet altså at bede om lov til at købe det langtidsholdbare træ. Se det her:

Plastik-træet. Foto: XL-Byg Vis mere Plastik-træet. Foto: XL-Byg

»Jeg troede ikke mine egne ører. Det lød jo næsten vanvittigt,« siger Martin Varberg Lüchtemeier:

»Det var bestemt ikke det produkt, jeg havde forventet ville boome i Danmark.«

Han har siden fået bestilt flere plastiktræer hjem, og XL-Byg har i alt haft 300 til salg. Byggekæden oplyser til B.T., at der indtil videre er solgt mellem 240 og 270 af dem – altså til en pris af 3.000 kroner.

Og det forventes, at de sidste er solgt »i løbet af en uge, højst to«.