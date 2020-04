‘Corona-turister har gravet sjældne kobjælder op i Mols Bjerge for at plante dem i deres forpulede haver.’

Sådan indleder Morten D.D. Hansen, museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, et opslag på Twitter, og fortsætter:

‘En national ansvarsart, der tager 100 år om at etablere sig.

'Uerstattelige. Vi er så kede af det.’

En kobjælde er en lille blomst, som kan have mange forskellige farver. Den kan blive alt fra ti centimeter og op til 40 centimeter og er som skrevet en ganske sjælden art herhjemme.

Jes Aagaard, biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen, synes også, at det er en trist historie, at kobjælderne er forsvundet.

»Det, der er rigtigt ærgerligt ved det her, det er, at de er lavet i samme art, hvor man dyrker dem på havecentre. Der koster de 39,95 kroner,« siger Jes Aagaard til B.T., og fortsætter:

»Når man fjerner en plante fra en lokalitet, der har nogle bestemte krav, næringsforhold mv, så vil man risikere at de dør. Man skal derfor ikke plante dem derhjemme.«

Her ses, hvad der er tilbage, efter at kobjældetyvene har været på spil. Foto: Mikkel Pedersen/Privatfoto Vis mere Her ses, hvad der er tilbage, efter at kobjældetyvene har været på spil. Foto: Mikkel Pedersen/Privatfoto

»Så på mange måder er det dumt med dumt på, at man går ud og stjæler på den her måde.«

Jes Aagaard fortæller, at der er blevet stjålet lidt over 500 kobjælder fra Mols Bjerge.

Og det er en ret stor del, når Danmark har 20 procent af alle kobjælder i hele verden.

Det, der gør kobjælden så sjælden, er, at den kræver helt bestemte jordforhold:

»Lige præcis kobjælden vokser på noget, der hedder næringsfattigt tørre overdrev. Og det er en mangelvare i vores danske natur. Så det er ikke, fordi der er en masse lokaliteter, hvor den bare kan springe ud og overtage,« fortæller Jes Aagaard.

Og selvom at man skulle tro, at plantetyve ikke var på spil så tit, så er det faktisk ikke første gang, at der bliver stjålet sjældne blomster og planter. Der er før i tiden blevet stjålet en meget sjælden orkidé, og ifølge Jes Aagaard er der kun en ting at gøre i kampen mod tyvene:

»Naturstyrelsen bedste forsvar er virkeligheden at fortælle alle mennesker, at vi har noget derude, der er super sjældent, og det skal vi hjælpe hinanden med at passe på. Så jo flere øjne og øre, der er derude, desto bedre kan vi passe på det,« siger han.

»Vi har hverken råd til eller mulighed for at stille vagter ud,« afslutter Jes Aagaard.